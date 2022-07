ഒരാളല്ല; ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ വാഹനത്തിലുണ്ട്: പിഴ നൽകാൻ തയാറാകാതെ യുവതിയുടെ വാദം

ഗര്‍ഭിണി ഒരാളോ അതോ രണ്ടാളോ... ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. അമേരിക്കകാരിയായ ബ്രാന്‍ഡി ബോട്ടോണ്‍ ആണ് ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടിയത്. ടെക്‌സസിലാണ് ഇതിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.



കുറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്കായുളള പാതയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടിയോടിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു 32 വയസുകാരിയായ ബ്രാന്‍ഡി ബോട്ടോണ്‍. പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊലീസ് ഓഫീസര്‍ അവരെ തടയുകയും പിഴയടക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ താന്‍ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നും 34 ആഴ്ച പ്രായമായ കുഞ്ഞ് തന്റെ ഉദരത്തിലുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഗര്‍ഭിണിയായ ബ്രാന്‍ഡി പിഴയടയ്ക്കാന്‍ തയാറായില്ല.

ഉദരത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു വ്യക്തിയായി കാണാനാവില്ലെന്നും വയറിനുളളില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്നാല്‍ മാത്രമേ രണ്ടു പേരായി കരുതാനാവൂ എന്നും ഓഫീസര്‍ ബ്രാന്‍ഡിക്ക് മറുപടി നല്‍കി. അപ്പോള്‍ തന്റെ വയറിലുളളതും ഒരു കുഞ്ഞാണെന്നും ടെക്‌സസിലെ ക്രിമിനല്‍ നിയമം ഒരു ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിനെ വ്യക്തിയായാണ് കരുതുന്നതെന്നും ബ്രാന്‍ഡി സൂചിപ്പിച്ചു. ടെക്‌സസിലെ ഗതാഗതനിയമം ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

തുടര്‍ന്ന് 215 യുഎസ് ഡോളര്‍ പിഴയായി ഒടുക്കാനാണ് ബ്രാന്‍ഡിയോട് പോലീസുദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതേസമയം നിയമപരമായി ഇതിനെ നേരിട്ടാല്‍ പിഴ ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയേക്കാമെന്നും അധികൃതര്‍ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 24ന് യുഎസ് സുപ്രീംകോടതി രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിനെ ഒരു വ്യക്തിയായി കാണണമെന്നുമായിരുന്നു വിധി. 1973ലെ റോ വേഴ്‌സസ് വേഡ് കേസിലെ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശമാണെന്ന വിധിയാണ് പരമോന്നത കോടതി ഇതിലൂടെ തിരുത്തിയത്.

ഈ വിധി ഗതാഗത നിയമങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാക്കണമെന്നാണ് ബ്രാന്‍ഡി ബോട്ടോണിന്റെ ആവശ്യം. ഇതേ ആവശ്യവുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കാന്‍ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം. ജൂലൈ 20 നാണ് കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. അന്നുതന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രസവ തിയതിയും അതിനാല്‍ അല്‍പം ആശയകുഴപ്പത്തിലുമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ബ്രാന്‍ഡി ബോട്ടോണ്‍.

English Summary: Pregnant US Woman Argues Fetus Counts As Passenger After Carpool Fine