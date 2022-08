പ്രണയം തെളിയിക്കാനായി ജീവന്‍ വരെ നഷ്ടമാക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. സമാന്യ ബോധമില്ലാതെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്ന നിരവധി പ്രണയിതാക്കളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അസമിൽ നിന്നു പുറത്തു വരുന്നത്. എച്ച്‌ഐവി ബാധിതനായ കാമുകന്റെ രക്തം സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവച്ച് തന്റെ പ്രണയം തെളിയിക്കുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി.

അസമിലെ സുൽകുച്ചി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. സമൂഹമാധ്യമം വഴിയാണ് 15വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ യുവാവ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. 3 വർഷം കൊണ്ട് ഇവരുടെ ബന്ധം ദൃഢമായി. ഇവർ പലതവണ ഒളിച്ചോടിയെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.

എന്നാൽ ഇത്തവണ, എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ച് പെൺകുട്ടി ഇത്തവണ ചെയ്തത് ചെയ്തത് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് എച്ച് ഐ വി ബാധിതനായ കാമുകന്റെ രക്തം സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ കുത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടി ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സംഭവത്തിൽ കാമുകനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

