കണ്ടുനിന്നവർ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു; മനുഷ്യ പിരമിഡിനു മുകളിൽ കയറി ഉറിയടിച്ച് ‘അദ്ഭുത അമ്മൂമ്മ’ – വിഡിയോ

ജന്മാഷ്ടമിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഉറിയടി ആഘോഷങ്ങളുടെ പലവിധ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉറിയടി ദൃശ്യമാണ് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദീപാന്‍ഷു കബ്ര പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘അത്ഭുത അമ്മൂമ്മ’ എന്ന വിശേഷണത്തിലാണ് മനുഷ്യപിരമിഡിന് മുകളില്‍ കയറി ഉറി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്ന അമ്മൂമ്മയുടെ ദൃശ്യം ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.

പ്രായം വെറും അക്കമാണെന്നും വയസാവുന്നത് മനസിനാണെന്നും വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച്ച നടന്ന കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഉറിയടി നടന്നത്. ഒരു ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള സാരി ധരിച്ച അമ്മൂമ്മയാണ് 45 സെക്കന്റ് മാത്രം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിലെ നായിക.

ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആവേശവും മുറുകി വരുന്ന കൊട്ടും അമ്മൂമ്മയുടെ സാഹസത്തിന് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. തറയില്‍ നില്‍ക്കുന്നവരുടെ തോളില്‍ കയറിയ മൂന്നു സ്ത്രീകളുടെ മുകളിലേക്കാണ് അമ്മൂമ്മ കയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആദ്യശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കാതെ വരുന്നതും വീഴാന്‍ പോകുന്നതുമെല്ലാം ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. ഒടുവില്‍ ഉറി കെട്ടിയ കയറില്‍ പിടുത്തമിട്ട് അമ്മൂമ്മ നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നു. മൂന്നു നിലയുള്ള മനുഷ്യപിരമിഡിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലാണ് അപ്പോള്‍ അമ്മൂമ്മയുള്ളത്.

ഇപ്പോള്‍ വീണുപോകുമെന്ന് കരുതി കാഴ്ച്ചക്കാരടക്കം ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിലൊന്നും പതറാതെയും കയറിലെ പിടി വിടാതെയും നിന്ന അമ്മൂമ്മ സ്വന്തം തലയിലടിച്ചാണ് മണ്‍കുടം പൊട്ടിക്കുന്നത്. അതോടെ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആവേശം അണപൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ്. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം എത്ര കണ്ടതാണെന്ന മട്ടില്‍ കയറില്‍ തൂങ്ങി പതുക്കെ താഴേക്കിറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്മൂമ്മയെ അത്ഭുത അമ്മൂമ്മയെന്ന് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സ്വാഭാവികം മാത്രം. ലക്ഷങ്ങളാണ് ദീപാന്‍ഷു കബ്ര പങ്കുവെച്ച ട്വിറ്റര്‍ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേര്‍ ലൈക്കും കമന്റുമായും എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

English Summary: Old Woman Participates In Dahi Handi Event, Internet Calls Her "Incredible Dadi"