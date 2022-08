ആൺകുട്ടി വേണം; വിവസ്ത്രയായി പരസ്യമായി കുളിക്കാന്‍ ഭാര്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവ്

നാട്ടുക്കാർ നോക്കി നിൽക്കെ ഭാര്യയെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ നിർബന്ധിതയാക്കിയ ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലാണ് സംഭവം. ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീയോട് ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും പരസ്യമായി നഗ്നയായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



ആൺകുട്ടികളുണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടി മന്ത്രവാദി കൽപിച്ചത് പ്രകാരമാണ് റഗാഡ് ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് യുവതിയെ കൊണ്ടുപോവുകയും എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ കുളിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തത്. യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭർത്താവിനും ഭർതൃവീട്ടുകാർക്കും മന്ത്രവാദിക്കും എതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘2013 മുതൽ ഭർത്താവും ഭർതൃവീട്ടുകാരും മാനസികവും ശാരീരികവുമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടും, ആൺകുട്ടിക്കു ജന്മം നൽകണമെന്നു പറഞ്ഞുമായിരുന്നു പീഡനം. നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുർമന്ത്രവാദത്തിനായി പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.’

ഐപിസി സെക്ഷൻ 498,ദുർമന്ത്രവാദം മറ്റു മനുഷ്യത്വ രഹിത ക്രിയകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ മഹാരാഷ്ട്ര പ്രിവൻഷൻ ആക്ട് 2013 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനും മന്ത്രവാദിക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. വർഷങ്ങളായി ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് ഭർത്താവും വീട്ടുക്കാരും ചേർന്ന് മന്ത്രവാദിയെ സമീപിച്ചത്.

