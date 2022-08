തിരക്കുള്ള ട്രെയിനിനു മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീ; അമ്പരപ്പിച്ച് വിഡിയോ

തിരക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിനു മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. 'fresh_outta-stockz' എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലാണ് വിഡിയോ എത്തിയത്. ‘ബംഗ്ലാദേശിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില്‍ മറ്റൊരു തിരക്കുള്ള ദിവസം’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.



ട്രെയിനിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസിനു മുകളിലേക്കു വലിഞ്ഞു കയറുന്ന സ്ത്രീയാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. ട്രെയിനിനു മുകളിൽ നിരവധി പേർ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നതിനു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് സ്ത്രീ ട്രെയിനിനു മുകളിലേക്കു കയറുന്നത്.

സ്ത്രീ ട്രെയിനിനു മുകളിലേക്കു പലതവണ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് വിഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസിന്റെ ജനൽക്കമ്പിയിൽ ചവിട്ടിയാണ് സ്ത്രീ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ കൈ നൽകി ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും മുകളിലേക്ക് കയറാൻ സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഒരു റെയിൽവെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടേക്ക് എത്തി സ്ത്രീയെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ജനസംഖ്യാ വർധനയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നാണ് പലരും കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ ഈ പരിശ്രമത്തെ കുറ്റം പറയാനാകില്ലെന്നു കമന്റ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിനു മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നു ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. നിരവധി പേർ വിഡിയോ കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Video Shows What Happens When Cop Spots Woman Trying To Climb Train Roof