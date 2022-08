പൊലീസ് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; 100-ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ വിചിത്രമായ ആഗ്രഹം സാധിച്ച് മുത്തശ്ശി

നമ്മുടെയെല്ലാം ഉള്ളിലുളള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കെട്ടുപൊട്ടിച്ചാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വിചിത്രമെന്ന് തോന്നാവുന്ന പലതും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. സ്‌കൈഡൈവിങ് മുതല്‍ കടലില്‍ ഊളിയിടുന്നതു വരെയും പൊലീസാവുന്നത് മുതല്‍ ജയിലില്‍ കിടക്കുന്നതുവരെയും ഒക്കെയുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളില്‍. നൂറു വയസു തികഞ്ഞ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരി ജീന്‍ ബികെന്‍ടനിന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ഈ ആഗ്രഹം ആരുടെയും നെറ്റി ചുളിപ്പിക്കും. നൂറാം പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ തന്നെ ജീനിന്റെ ആഗ്രഹം വിക്ടോറിയ പൊലീസ് നേരിട്ടു വന്ന് സാധിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

'ഒരിക്കലെങ്കിലും പൊലീസ് ഒന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകണം', എങ്ങനെയുണ്ട് ജീനിന്റെ ആഗ്രഹം? എങ്കിലും നൂറാം പിറന്നാളായിട്ടും ജീനിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം മാത്രം യാഥാര്‍ഥ്യമായിരുന്നില്ല. ഒടുവില്‍ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷം തടസപ്പെടുത്തി വിക്ടോറിയ പൊലീസ് തന്നെ എത്തി. എന്തിനാണെന്നോ? ജീന്‍ മുത്തശ്ശിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാന്‍. കയ്യില്‍ കളി കൈവിലങ്ങും ധരിപ്പിച്ച് പൊലീസുകാര്‍ ജീനിനെ വൃദ്ധസദനത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയുകയും ചെയ്തു.

ദശാബ്ദങ്ങളോളം സൈന്യത്തിലെ നേഴ്‌സായി ജോലിയെടുത്തയാളാണ് ജീന്‍. അക്കാലത്തൊന്നും അറസ്റ്റു ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളതൊന്നും അവര്‍ ചെയ്തില്ല. ഒരിക്കല്‍ പോലും നിയമത്തില്‍ നിന്നും ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നില്ല. ഇതിനിടെ എപ്പോഴോ പൊലീസൊന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന ആഗ്രഹം ജീനിന്റെ ഉള്ളില്‍ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. മരിക്കും മുമ്പ് അറിയേണ്ട അനുഭവങ്ങളിലൊന്നായി ആ ആഗ്രഹം ജീന്‍ ഉള്ളില്‍ കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു.

അപൂര്‍വമായ ഇത്തരമൊരു അറസ്റ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വിക്ടോറിയ പൊലീസും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പിറന്നാളുകാരി അമ്മൂമ്മക്കൊപ്പം ചിരിച്ചുകൊണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന മൂന്നു യുവ പൊലീസുകാരുടെ ചിത്രവും പോസ്റ്റിനൊപ്പം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

'പലര്‍ക്കും ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാവേണ്ടി വരാറില്ല. ഇതുപോലുള്ള അറസ്റ്റുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കും സന്തോഷമാണ്. നൂറാം പിറന്നാളാഘോഷിക്കുന്ന ജീനിന്റെ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്താണ് അറിയാനിടയായത്. പൊലീസ് വാഹനവും സൈറനുമൊക്കെയായി ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറസ്റ്റ് ആഘോഷമാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജീനിന്റെ ആ ആഗ്രഹവും പൂര്‍ത്തിയായെന്ന് കരുതാം' വിക്ടോറിയ പൊലീസ് തങ്ങള്‍ നടത്തിയ അപൂര്‍വ അറസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

English Summary: 100-yr-old Australian woman 'gets arrested' as it was on her bucket list. Full story here