ആൺസുഹൃത്തിനെ ചൊല്ലി ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ അടിപിടികൂടി പെൺകുട്ടികൾ: നൈസായി രക്ഷപ്പെട്ട് കാമുകൻ

പ്രേമത്തിനു കണ്ണില്ല എന്നത് കേട്ടുപഴകിയ പല്ലവിയാണ്. സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാതെ പ്രേമത്തിനുവേണ്ടി പലതും കാണിക്കുന്നവർ ഈ ചൊല്ല് ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൈതാൻ ജില്ലയിലെ തിരക്കുള്ള ഒരു ബസ്റ്റാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം അരങ്ങേറിയത്. സുഹൃത്തായ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടായ പൊരിഞ്ഞ വഴക്കിന് സാക്ഷിയാകുകയായിരുന്നു ഈ ബസ്റ്റാൻഡ് .

പതിനേഴുകാരികളായ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളാണ് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയുമൊത്ത് ആദ്യം ബസ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിറങ്ങി. ഇതറിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി അവിടേയ്ക്കെത്തിയതോടെയാണ് പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചത്. ആൺകുട്ടി ആരുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ടാണെന്നതിനെ ചൊല്ലി ആരംഭിച്ച തർക്കം വലിയ വഴക്കിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. വഴക്കിനിടെ തിരക്കുള്ള ബസ്റ്റാൻഡാണെന്നും ചുറ്റുമുള്ളവർ ഇതെല്ലാം കണ്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നുമുള്ള കാര്യം പെൺകുട്ടികൾ ഓർത്തതേയില്ല.



എന്നാൽ രംഗം വഷളാവുന്നത് കണ്ട ആൺകുട്ടി തർക്കം മുറുകുന്നതിനിടെ അവിടെനിന്നും നൈസായി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടും വഴക്ക് തീരാതെ വന്നതോടെ ഒടുവിൽ പോലീസിന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു. ഇരുവരെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചശേഷം കൗൺസിലിംഗ് നൽകി വിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

