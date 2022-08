കൈവിടല്ലേ കാലു പിടിക്കാം; നടുറോഡിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ കാലിൽവീണ് വോട്ടഭ്യർഥിച്ചു വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലമായാൽ എങ്ങനെയും വോട്ട് പിടിക്കാനായി മത്സരാർഥികൾ നടത്തുന്ന പരാക്രമങ്ങൾ കാണേണ്ടതു തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പായാലും കോളജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പായാലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇപ്പോഴിതാ കോളജ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരമാവധി വോട്ട് പിടിക്കാനായി ഒരു സംഘം വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ പതിനെട്ടാമത്തെ അടവും പുറത്തെടുക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. നടുറോഡിൽ വോട്ടുതേടി സഹപാഠികളായ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ കാലിൽ വീഴുകയാണ് നേതാക്കൾ.

രാജസ്ഥാനിലെ ബാരനിലെ ഒരു കോളേജിൽ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുന്ന വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു കിടന്ന ശേഷം കാലിൽ പിടിച്ച് തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കുതന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ് ഇവർ. വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നതുവരെ കാലിൽ നിന്നും പിടിവിടാതെയാണ് അഭ്യർഥന. അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല അതേ കിടപ്പിൽ കൈകൂപ്പി വീണ്ടും വോട്ട് യാചിക്കുന്നുമുണ്ട്.

വിചിത്രമായ വോട്ടഭ്യർഥന കണ്ട് ചിരിയടക്കാൻ വിദ്യാർഥിനികൾ പാടുപെടുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ‌ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വിദ്യാർഥി നേതാക്കളായ പെൺകുട്ടികളും ഇതേരീതിയിൽ സഹപാഠികളോട് വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്നുണ്ട്.

