പഞ്ചാബി സംസാരിച്ച് കനേഡിയൻ സുന്ദരി; ബോളിവുഡിലേക്കാൾ മനോഹരമെന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയ

പഞ്ചാബി സംസാരിക്കുന്ന കനേഡിയൻ സുന്ദരിയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ടൊറന്റോ സ്വദേശിയും പോപ്പ് താരമായ സാറ വിക്കറ്റാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. ‘ഞാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ.



‘ഞാൻ ടൊറന്റോയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്റെ ആൺ സുഹൃത്ത് ഡൽഹി സ്വദേശിയാണ്. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ ടൊറന്റോയിലാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടൊറന്റോയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.’– എന്നാണ് വിക്കറ്റ് പഞ്ചാബിയിൽ പറയുന്നത്.

യുവതി പങ്കുവച്ച വിഡിയോ നിരവധി പേർ കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയു ചെയ്തു. നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ഈ വിഡിയോ വളരെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതും മനോഹരവുമാണെന്നായിരുന്നു ഒരാളുടെ കമന്റ്. മറ്റൊരാൾ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ‘പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ ശ്രമത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ബോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ പഞ്ചാബി പറയുന്നതിലും നന്നായി നിങ്ങൾ പഞ്ചാബി സംസാരിക്കുന്നു.’– എന്നിങ്ങനെയാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ.



English Summary: Canadian Woman Tries To Speak Punjabi, Internet Says She's "Killing It"