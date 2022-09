40ൽ അധികം അലർജികളെ നേരിടുന്നു; രസകരമായ വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് യുവതി

ദിനം പ്രതി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി വിഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോക്താക്കളെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഭക്ഷണം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഡിയോകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത്തരത്തിൽ തികച്ചു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. 40ൽ അധികം അലർജി തന്നെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് തമാശ രൂപേണ യുവതി വിഡിയോയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത്.



ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 86,500ൽ അധികം ഫോളവേഴ്സുള്ള ശിവ് സേവ്‌ലാലാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. തന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് യുവതി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘എനിക്ക് അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇത്തരം മോശം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത്. നാടകം പോലെയുള്ള ക്ലാസുകളുണ്ടാകുമ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവർ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. എനിക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, അന്ന് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു. വലുതായപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്. അവർ എക്സിമയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പരത്തുന്ന ആളാണെന്നാണ് അവർ കരുതിയത്. ഈ കാരണത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോടു കൂട്ടുകൂടാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഭയന്നു മാറി പോകുമായിരുന്നു. ഇത് എന്റെ കുഞ്ഞുഹൃദയത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു.’

തനിക്കുണ്ടായതു പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ സമാന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർക്കുണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതിയാണ് ഇത്തരം വിഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം വിഡിയോകൾ അലർജിയെ കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ സഹായകമായുമെന്നും ശിവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘സമാന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നിരവധി ആളുകളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ദിനം പ്രതി എനിക്കു ലഭിക്കാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നെ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ നിരന്തരം ആളുകളുമായി ഇടപഴകാറുണ്ട്. ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരെ ചേർത്തു നിർത്താനും ഈ വിഡിയോകളിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ’– യുവതി വ്യക്തമാക്കി.

കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടെന്നും ശിവ് സേവ്‌ലാൽ വ്യക്തമാക്കി. ‘എന്നെ പോലെ ഒരാളെ വളർത്തുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ, എല്ലാവരെയും പോലെ പ്രശ്നരഹിതമായ ശരീരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ഞാൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്ന എന്നെ കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ്. ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വലിയ പിന്തുണ എനിക്കുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ്.’– ശിവ് സേവ്‌ലാൽ പറഞ്ഞു.

