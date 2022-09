മുത്തച്ഛനില്ലാതെ വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് നവവധു; ഹൃദ്യമായി വിഡിയോ

വിവാഹവേദിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ കൂടെയുണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നവവധു. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് അവൾ മുത്തച്ഛന് ഒരു കത്ത് എഴുതി. ഈ കത്ത് മുത്തച്ഛൻ വായിക്കുന്നതിന്റെ ഹൃദ്യമായ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. കത്ത് വായിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.

മുത്തശ്ശൻ കത്ത് തുറന്ന് വായിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് വിഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. കത്തിലെ വരികൾ വായിക്കുന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ സന്തോഷംകൊണ്ട് നിറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. സമീപത്തു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഉണ്ട്.

‘ഞാൻ വിവാഹ വേദിയിലേക്കു പോകുമ്പോൾ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ മുത്തച്ഛനും എന്നെ അനുഗമിക്കണം.’– എന്നാണ് കൊച്ചുമകൾ കത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹൃദ്യമായ വിഡിയോ എന്നാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ. ‘വിലമതിക്കാനാകാത്ത നിമിഷം’.– എന്നും പലരും കമന്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Woman asks grandfather to walk her down the aisle on wedding day.