വ്യായാമത്തിനിടെ ജിം ഉപകരണത്തിൽ കുടുങ്ങി; സ്ത്രീക്ക് സഹായമായത് സ്മാർട്ട് വാച്ച്

ഒഹായോ സ്വദേശിയയാ ക്രിസ്റ്റിൻ ഫോൾഡ് ജിം ഉപകരണത്തിൽ കുടുങ്ങിയാണ് അടിയന്തര സഹായത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കുന്നത്. ക്രിസ്റ്റിൻ ഉപകരണത്തിൽ തലകീഴായി കിടക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ക്രിസ്റ്റിൻ അടിയന്തര സഹായം തേടി 911 എന്ന നമ്പറിലേക്കു വിളിച്ചു. ജിം ഉപകരണത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിന്റെ വിഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുകയാണ്.

പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഡിയോയാണ് ക്രിസ്റ്റിൻ പങ്കുവച്ചത്. നട്ടെല്ലിന് സ്ട്രച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി തലകീഴായി ടേബിളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ. പിൻഭാഗത്തിന് സ്ട്രച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വ്യായമത്തിനു ശേഷം എഴുന്നേൽക്കാ‍ൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് തന്റെ കാലുകൾ ഉപകരണത്തിൽ കുടുങ്ങിയതായി ക്രിസ്റ്റിനു മനസ്സിലായത്.

ക്രിസ്റ്റിൻ സഹായത്തിനായി ജിമ്മിലെ മറ്റൊരാളെ വിളിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്. ഉച്ചത്തിൽപാട്ട് വച്ചിരുന്നതിനാൽ ക്രിസ്റ്റിൻ വിളിച്ചത് സുഹൃത്ത് കേട്ടില്ല. സ്വന്തമായി എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റിനു സാധിച്ചില്ല. ശേഷം അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലെന്ന് ക്രിസ്റ്റിന് ബോധ്യമായി. തുടർന്ന് സ്വന്തം സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിസ്റ്റിന് അടിയന്തര സഹായത്തിനായുള്ള നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു.

‘ആ സമയത്ത് ജിമ്മിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം തലകീഴായി ഞാൻ ആ ഉപകരണത്തിൽ കുടുങ്ങി. ജിമ്മിൽ അപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അൽപസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജിമ്മിൽ വന്നു. ’– ക്രിസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിനു ശേഷം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് തനിക്ക് തലവേദനയും ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും ക്രിസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി.

