മകളേക്കാൾ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങി; സഹപാഠിയായ 14 കാരന് വിഷം കൊടുത്തുകൊന്ന് അമ്മ

മകളേക്കാൾ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയ സഹപാഠിയായ 14 കാരനോടുള്ള അസൂയ സഹിക്കാനാവാതെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്ന് അമ്മ. പുതുച്ചേരി കരായ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ സഹായറാണി വിക്ടോറിയ എന്ന യുവതിയെ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബാല മണികണ്ഠൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ബാല മണികണ്ഠനും സഹായറാണിയുടെ മകളും കരായ്ക്കലിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ബാല പരീക്ഷയിൽ മകളെക്കാൾ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയതാണ് യുവതിയുടെ അസൂയക്കുള്ള കാരണം. പരീക്ഷയിൽ ബാല മണികണ്ഠന് ഒന്നാം റാങ്കും സഹായറാണിയുടെ മകൾക്ക് രണ്ടാം റാങ്കുമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാലമണികണ്ഠൻ വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിശീലനങ്ങൾക്കായി സ്കൂളിൽ എത്തിയ സമയത്താണ് വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

സ്കൂളിൽ പരിശീലനം നടക്കുന്നതിനിടെ ശീതള പാനീയത്തിൽ വിഷം കലർത്തി എത്തിയ സഹായറാണി അത് ബാലമണികണ്ഠന് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ സമീപിച്ചു. ബാലയുടെ ബന്ധുവാണ് താനെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞുവിട്ടത് പ്രകാരം ശീതള പാനീയവുമായി എത്തിയതാണെന്നുമാണ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ ഇവർ ധരിപ്പിച്ചത്. സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ കൈമാറിയ പാനീയം ബാല സ്കൂളിൽവച്ചുതന്നെ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു.

തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയ ബാലയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ശീതള പാനീയം കുടിച്ച ശേഷം ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുന്നത്. കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു.

വീട്ടിൽ നിന്നാരും പാനീയവുമായി സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതിനെ തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതോടെ സഹായറാണിയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാഠ്യ-പാഠേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മകളേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം ബാലമണികണ്ഠൻ സ്ഥിരമായി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നതിനാലാണ് ബാലയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. അതേസമയം സഹായറാണിക്ക് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

