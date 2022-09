യാത്രയ്ക്കിടെ കുട്ടിയുടെ നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ: മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമായുള്ള വിമാനം വേണമെന്ന് യുവതി: വിമർശനം

വാശിപിടിച്ചു കരയുന്ന കുട്ടികളുമായി പുറത്തുപോവുകയെന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പേടിസ്വപ്നമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും അവർക്ക് എന്തുതോന്നുമെന്നുമെല്ലാമുള്ള ആശങ്കയിലാവും ഇവർ. ഇപ്പോഴിതാ വിമാനയാത്രയിലുടനീളം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി തനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ച് സഹയാത്രികയായ യുവതി പങ്കുവച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ചർച്ചാവിഷയമായിരിക്കുന്നത്.



ഫ്ലോറിഡാ സ്വദേശിനിയായ മോർഗൻ ലീ എന്ന 24 കാരിയാണ് വിമാനത്തിൽവച്ച് തനിക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. പിൻസീറ്റിൽ ഇരുന്ന കുട്ടി മൂന്നുമണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയിലുടനീളം ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മോർഗൻ പറയുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടെ എടുത്ത വിഡിയോയും ഇവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.

മണിക്കൂറുകളായി താൻ ഈ കരച്ചിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് യുവതി കുറിക്കുന്നു. അഞ്ചുവയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത തരം ഹെഡ്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമായുള്ള യാത്രാവിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ് മോർഗന്റെ അഭിപ്രായം. അതിനായി എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും മുടക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും യുവതി പറയുന്നുണ്ട്.

പോസ്റ്റ് വൈറലായതോടെ വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരുടെ പേടിസ്വപ്നമാണ് ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ എന്ന് ചിലർ കുറിക്കുന്നു. മക്കളെ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചു പുറത്തുപോകാൻ പലരും മടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പോലും ഇതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നുള്ള പരിഗണന പലപ്പോഴും ലഭിച്ചെന്നുവരില്ല എന്നതാണ് മോർഗനെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനം.

അതേസമയം മോർഗന്റെ അഭിപ്രായത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും കുറവല്ല. സ്വൈര്യയാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിമാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം. ആഗ്രഹിച്ചു ബുക്ക് ചെയ്ത സീറ്റ് അമ്മയും കുഞ്ഞുമടങ്ങുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം കമന്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

English Summary: Woman Asks For Adult-Only Flights After She Has To Listen To a Child Cry During Three Hour Flight