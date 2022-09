അപ്രതീക്ഷിതം: മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വീണുപോയി; ഒടുവിൽ വിജയം നേടി പെൺകുട്ടി

തുടക്കം പിഴച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാം പിഴച്ചു എന്നത് പലപ്പോഴും കേട്ടുപഴകിയ ചൊല്ലാണ്. എന്നാൽ എത്ര വലിയ പിഴവ് വന്നാലും നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജയം നേടുക എന്നത് അസാധ്യമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂജഴ്സിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. ഹർഡിൽസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പെൺകുട്ടി വീണിടത്തുനിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയാണിത്.

ഓൾഡ് ടാപ്പാൻ ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അബി ഡെന്നിസാണ് വീഡിയോയിലെ താരം. 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അബി. സഹമത്സരാർഥികൾക്കൊപ്പം ഏറെ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഹർഡിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കാല് തട്ടി താഴെ വീണു. ഇതോടെ അബി ഏറ്റവും പിന്നിലായി പോവുകയും ചെയ്തു. പെൺകുട്ടി പരാജയപ്പെടും എന്ന് കാണികൾ ഒന്നാകെ ഉറപ്പിച്ച നിമിഷമായിരുന്നു അത്.

എന്നാൽ വീഴ്ചയിൽ പതറാതെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ അബി മത്സരം തുടർന്നു. സെക്കന്റുകൾ കൊണ്ട് മറ്റു മത്സരാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം എത്തുന്നതും പിന്നീട് വളരെ വേഗതയിൽ ഒന്നാമതായി പെൺകുട്ടി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതും കാണികളിൽ ഒരാൾ പകർത്തിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വീണുപോയിട്ടും ഒരു നിമിഷം പോലും മനസ്സ് പതറാതെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ അബിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ ആശംസകൾകൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാം .

ഏറെ പ്രചോദനകരമായ ഈ വീഡിയോ എട്ടു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ആളുകൾ ഇതിനോടകം കണ്ടു. അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ച എന്നാണ് പലരും പ്രതികരിക്കുന്നത്. വീണുപോകുമ്പോൾ ആരുടെയും ശ്രദ്ധ പിഴക്കുമെന്നും എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പെൺകുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുമാണ് മറ്റുചിലർ കുറിക്കുന്നത്.

