എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഉപയോഗിച്ച ടീ ബാഗ് ലേലത്തിന്: വില ലക്ഷങ്ങൾ

എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ ലേലത്തിന് വച്ചവരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. . രാജ്ഞിയുടെ മെഴുകു പ്രതിമയും ബാർബി ഡോളുകളുമെല്ലാം വിൽപനയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ടീ ബാഗാണ് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നത്. രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന അവകാശവാദവുമായാണ് ടീ ബാഗ് ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയത്.

1998 ൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഉപയോഗിച്ച ടീ ബാഗ് എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു വിൽപന പരസ്യം. ബാഗിന്റെ ആധികാരികതയിൽ സംശയമുള്ളവർക്കായി അത് വിൻഡ്സർ കാസിലിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന വഴിയും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാണി ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയ വിദഗ്ധനാണ് ടീ ബാഗ് കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നും കടത്തിയത്. രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും ടീ ബാഗിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഒൻപതര ലക്ഷം രൂപയാണ് വിലയായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



ഇത് അതേ ബാഗ് തന്നെയാണെന്നതിൽ സംശയമുള്ളവർക്കും പരസ്യം ചെയ്ത ആളുടെ പക്കൽ മറുപടിയുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒതന്റിസിറ്റിയുടെ പക്കൽനിന്നും ബാഗിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ സ്വദേശിയായ വില്പനക്കാരൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഏറെ മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയ വില്‍പന പരസ്യം കഴിഞ്ഞദിവസം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ചിത്രം പതിച്ച സ്റ്റാമ്പുകൾ, രാജ്ഞിക്ക് സമ്മാനം നൽകാനായി നിർമിച്ചതെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ബോക്സ്, തൂവാല എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി വസ്തുക്കളാണ് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 5000 രൂപ മുതൽ അരക്കോടിക്കടുത്ത് വിലയുള്ളവ വരെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും. രാജ്ഞിയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാണെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പലരും ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ വിൽപനയ്ക്കായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: 'Teabag used by Queen Elizabeth II' in 1998 sold for Rs 9.5 lakh on Ebay