മയക്കു മരുന്നിന് അടിമയായ സ്ത്രീ നടക്കാനാകാതെ തെരുവിൽ; വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച് വിഡിയോ

മയക്കു മരുന്നിന് അടിമയായ യുവതിയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. പഞ്ചാബിലെ അമൃത്‌സറിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം വർധിച്ചെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോ.



മക്ബൂൽപുരയിൽ നിന്നാണ് വിഡിയോ എന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. മയക്കു മരുന്നിന് അടിമയായ ഒരു സ്ത്രീ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. പ്രദേശത്ത് മയക്കു മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമാണെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. മയക്കു മരുന്നിനെതിരായ നിരവധി ബോധവത്കരണ പദ്ധതികൾ പൊലീസ് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും വിജയം കണ്ടില്ലെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വിഡിയോ വൈറലായതോടെ മക്ബൂൽപുരയിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവും വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. പ്രദേശത്തെ അഞ്ചു വാഹനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി. 12പേർക്കുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Viral Video Of Amritsar Woman 'Under Influence Of Drugs' Prompts Probe