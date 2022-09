പിണങ്ങിയ ടീച്ചറെ അനുനയിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്; വൈറലായ വിഡിയോയ്ക്കു പിന്നിലെ രഹസ്യം പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ

അടുത്തിടെയായിരുന്നു പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന അധ്യാപികയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുരുന്നിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. അധ്യാപികയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് വിദ്യാർഥി. നെറ്റിസൺസിന്റെ ഹൃദയം കവരുന്നതായിരുന്നു അധ്യാപികയുടെയും വിദ്യാർഥിയുടെയും വിഡിയോ. വിഡിയോ വൈറലായതോടെ പ്രതികരണവുമായി എത്തുകയാണ് അധ്യാപിക.



നൈനിയിലെ സേത് ആനന്ദ് റാം ജയ്പുര സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ വിശാഖ ത്രിപാഠിയാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. അവരുടെ വിദ്യാർഥിയായ അഥർവാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. തന്റെ സുഹൃത്തും സ്കുളിലെ മറ്റൊരു അധ്യാപികയുമായ നിഷയാണ് വിഡിയോ പകർത്തിയതെന്ന് വിശാഖ പറഞ്ഞു. ‘നീ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയാല്‍ ഞാൻ ഇനി മിണ്ടില്ല.’– എന്നു പറ‌‍ഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു അഥർവിന്റെ പ്രതികരണമെന്നും അധ്യാപിക പറയുന്നു.

അധ്യാപകർ കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം രസകരമായ വിഡിയോകൾ പകർത്തി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അയക്കുകയും ചിലത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും അധ്യാപിക വ്യക്തമാക്കി. ‘ഈ വിഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കു വളരെ മനോഹരമായി തോന്നി. അതുകൊണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ’– വിശാഖ ത്രിപാഠി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലെത്തി മണിക്കുറുകൾക്കകം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വിഡിയോ കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്.

English Summary: UP teacher reacts after video of little boy hugging and apologising to her goes viral