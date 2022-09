‘സെക്സിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ചോദ്യമെന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്’, വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഷമ

തൊഴിലിടത്തിലെ കാസ്റ്റിങ് കൗച്ച് അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബോളിവുഡ് താരം ഷമ സിക്കന്തർ. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ഷമയുടെ പ്രതികരണം. മുൻപ് നിർമാതാക്കൾ വളരെ മോശമായാണ് പെരുമാറിയിരുന്നതെന്ന് ഷമ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് അതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.



ഷമയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ‘തൊഴിലിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കാലത്തെ നിർമാതാക്കൾ പ്രൊഫഷനലുകളാണ്. അവർ സെക്സ് വർക്കായി അഭിനയത്തെ കാണുന്നില്ല. മുൻപ് നിർമാതാക്കാൾ എന്നോട് സുഹൃത്താകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളാകുക എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. സെക്സിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ചോദ്യമെന്ന് പിന്നീടാണ് എനിക്കു മനസ്സിലായത്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടും. ഈ നിർമാതാക്കളും സംവിധായകരുമെല്ലാം സിനിമയിലെ പ്രമുഖരാണ്. ഈ രീതിയിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയം കവരാനാകില്ല.’

ബോളിവുഡിൽ മാത്രമല്ല കാസ്റ്റിങ് കൗച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ഷമ വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ആളുകളെ അപമാനിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.’– ഷമ വ്യക്തമാക്കി. കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഷമ കാമുകനായ ജെയിംസ് മിലിറണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരവിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് താരം.

