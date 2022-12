തന്റെ പേരിലുള്ള സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനും പൈതൃകത്തിലുമുള്ള ആദരവെന്ന് നിത അംബാനി

മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര- കുർള കോംപ്ലക്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജിയോ വേൾഡ് സെന്ററിൽ തന്റെ പേരിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നിതാ അബാനി. നിതാ മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്റർ എന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിനു പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ പാരമ്പര്യത്തിനും പൈതൃകത്തിനുമുള്ള ആദരവായിരിക്കും ഈ കേന്ദ്രം എന്ന് നിതാ അംബാനി പറയുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ രംഗ കലകളും ദൃശ്യ കലകളും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അത്യാധുനിക കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കലയെയും സംസ്കാരത്തെയും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ലോകത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നതാണ് നിതാ അംബാനിയുടെ പ്രതീക്ഷ. കലാകാരന്മാരെയും സന്ദർശകരെയും ഒരേപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇടമാവും ഇതെന്നും കലാ സൃഷ്ടികൾ ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാകുന്ന തലത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും നിതാ അംബാനി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിവുള്ളവർക്ക് വളരാനും പ്രോത്സാഹനം നൽകാനും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ജനങ്ങളെയും ലോകത്തിനെയും തന്നെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുമാണ് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കലകളെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതീകമാണ് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം എന്നും നിതാ അംബാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണാനാവുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ തനത് പ്രാദേശിക കലകളെയും കലാകാരന്മാരെയും കലാപ്രകടനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാജ്യാന്തര കേന്ദ്രമായാണ് നിതാ മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്റർ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തോടുള്ള സ്നേഹം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനായി ഇത്തരം ഒരു കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഇഷാ അംബാനിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

നാലുനിലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കേന്ദ്രം 2023 ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കായി തുറക്കും. മാർച്ച് 31 മുതൽ മൂന്നുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളും പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Simmary: ‘Tribute to India’s Traditions, Heritage’: Nita Ambani Shares Her Vision for Mumbai's 'Most Modern Cultural Centre'