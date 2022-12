ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നും ചാടി ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച് യുവതി: റോഡിൽ വീണ് 10 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നും ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ യുവതിയുടെ കയ്യിലിരുന്ന പത്തുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് സംഭവം. മുംബൈ - അഹമ്മദാബാദ് ഹൈവേയിലൂടെ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 19 കാരി കുഞ്ഞുമായി റോഡിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങിയത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കാർ ഡ്രൈവർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവതി മൊഴി നൽകി.

വേഗതയിൽ നീങ്ങിയിരുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുമായി യുവതി റോഡിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. വീഴ്ചയെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിക്കുകളാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കാർ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പാൽഖറിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ അരികിലേക്ക് കുഞ്ഞിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു യുവതി. ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പീഡനശ്രമം ഉണ്ടായതോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതിയുടെ പ്രാഥമിക മൊഴി.

എന്നാൽ യുവതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കുഞ്ഞ് അബദ്ധത്തിൽ റോഡിലേക്ക് വീണെന്നും ഇതിൽ പരിഭ്രാന്തയായ യുവതി വാഹനം നിർത്തും മുൻപേ റോഡിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് ഡ്രൈവർ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വിശദീകരിച്ചത്. യുവതി ഭർത്താവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് എന്നും ഡ്രൈവർ പറയുന്നു. സംഭവം നടന്ന ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും സാരമായ പരിക്കുകളേറ്റതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

യുവതിയേയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കുഞ്ഞ് കയ്യിൽ നിന്നും തെറിച്ചു റോഡിലേക്ക് വീണതാണെന്ന് യുവതി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ യുവതിയുടെ ആദ്യത്തെ മൊഴി അനുസരിച്ചാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നത് കണ്ടെത്താൻ ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിക്കുന്നു.

