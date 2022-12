ഭാര്യയെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് ഒന്നര വർഷം ജയിൽവാസം; 'മരിച്ച' ഭാര്യയെ രണ്ടാം ഭർത്താവിനൊപ്പം കണ്ടെത്തി

സിനിമ കഥകളെ വെല്ലുന്ന പല സംഭവങ്ങളും നിത്യജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവമാണ് സോനു സൈനി എന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ 32 കാരന്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായത്. തന്റെ ഭാര്യയെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് ഒന്നര വർഷത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്ന ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അതേ ഭാര്യയെ മറ്റൊരാൾക്കൊപ്പം ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചാണ് ആർതി ദേവി എന്ന യുവതിയെ സോനു പരിചയപ്പെടുന്നത്. 2015 ൽ ആർതിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കാതെ ഇരുവരും വിവാഹിതരായി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വൃന്ദാവനിൽ വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇവർ. ഈ വീട്ടിൽ നിന്നു അതേ വർഷം തന്നെ ആർതിയെ കാണാതായി. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകളെ തിരക്കിയെത്തിയ അച്ഛന് യുപിയിലെ ഒരു കനാലിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാത മൃതദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും വസ്ത്രങ്ങളും പോലീസുദ്യോഗസ്ഥർ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അത് തന്റെ മകളുടേതാണെന്ന് അച്ഛൻ തിരിച്ചറിയുകയും കൊലപാതകത്തിൽ സോനുവിനും സുഹൃത്തിനും പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി പ്രകാരം സോനുവിനെയും സുഹൃത്ത് ഗോപാലിനെയും 2016ൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊലക്കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒടുവിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി ഇരുവർക്കും ജയിൽവാസവും വിധിച്ചു. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ ഇരുവരെയും പിടികൂടിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 15,000 രൂപ പാരിതോഷികവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ 18 മാസം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച ശേഷം സോനുവും ഒൻപതു മാസത്തെ തടവിന് ശേഷം ഗോപാലും ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി.

കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് ആറ് വർഷത്തിനുശേഷം സോനുവും സുഹൃത്തും തന്നെയാണ് 'കൊലപ്പെടുത്തിയ' ഭാര്യയെ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആർതിയെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയ വിവരം സോനു മഥുര പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ച ആർതി ഇക്കാലമത്രയും അയാൾക്കൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് അറിയിക്കുന്നു. കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ആർതി തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവരുടെ അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തി. വ്യത്യസ്ത ജനന തീയതികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ആധാർ കാർഡുകൾ യുവതിക്കുള്ളതായും പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

English Summary: With first husband in jail for her 'murder', 'dead' woman found living with second husband in UP