ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം; ഒരു അമ്മയുടെ വൈറലായ സന്ദേശം

ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ പദ്ധതികൾ തയാറാക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒത്തു ചേരുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മാർഗരേഖ തയാറാക്കും. ഇപ്പോൾ യുസ് സ്വദേശിയായ എഴുത്തുകാരൻ ഖാലിദ് എൽ ഖത്തിബ് ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലം എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണമെന്ന് അമ്മ അയച്ച ഇമേയിൽ സന്ദേശം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇമെയിലിലെ വിവരങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഖാലിദ് പങ്കുവച്ചത്. ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരാഴ്ച ഓരോദിവസവും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മ തന്റെ ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘വർഷാവസാനം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ് അമ്മ. എനിക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഈ സന്ദേശം അമ്മ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വിശദമായ പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ ഒരാഴ്ചകൊണ്ടു നടപ്പാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഖാലിദ് എൽ ഖാദിബ് അമ്മയുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പങ്കുവച്ചത്.

ക്രിസ്മസിന് എങ്ങനെയാണ് വീട് ഒരുക്കേണ്ടതെന്നും എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ തയാറാക്കണമെന്നും അമ്മയുടെ സന്ദേശത്തിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും സന്ദേശത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നു. കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരോടും അഭിപ്രായം ചോദിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. ‘ക്രിസ്മസിന് എന്തെല്ലാം വേണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം പറയാം.’– എന്നും ഖാലിദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് വീട്ടിലെ ക്രിസ്മസ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ വിശദമായ സന്ദേശവും ഖാലിദ് പങ്കുവച്ചത്. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് പങ്കുവച്ച ട്വീറ്റിനു താഴെ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ‘അവധിദിനത്തിൽ അമ്മയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.’– എന്നായിരുന്നു ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്. മറ്റൊരു രസകരമായ കമന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ‘ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് പുതിയതായി ഒരു മകളെയും സഹോദരൻമാർക്ക് ഒരു സഹോദരിയെയും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കൂ. ഞാൻ വരാം. വെറുംകയ്യോടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി വരില്ല. ചിക്കൻ വറുത്തതും മറ്റു വിഭവങ്ങളും കൊണ്ടുവരാം.’ ‘നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ നിർദേശങ്ങൾ അടുത്തവർഷത്തേക്ക് ഞാനും എടുക്കുന്നു എന്ന് പലരും കമന്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Viral: Mother Sends Detailed Holiday Plan To Children, Internet Wants To Be A Part Of It Too