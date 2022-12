വനിതാ പൊലീസ്, വിദ്യാർഥിനിയായി ക്യാംപസിൽ എത്തി; റാഗിങ്ങിനു പിന്നിലെ വൃത്തികെട്ട ആ രഹസ്യം കണ്ടെത്തി

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർവകലാശാലകളിലും റാഗിങ് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു റാഗിങ് കേസ് പരിഹരിക്കാൻ തന്റേതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ശാലിനി ചൗഹാൻ.

മധ്യപ്രദേശിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട റാഗിങ് കേസ് പരിഹരിക്കാൻ ഇൻഡോറിലെ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ശാലിനി ചൗഹാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴി സ്വയം വിദ്യാർഥിയാകുക എന്നതായിരുന്നു. ബുദ്ധിപരമായ ആ നീക്കത്തിലൂടെ വിവരങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് കേസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.

മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ആറ് മാസമായിട്ടും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയതായി ചേർന്ന വിദ്യാർഥി എന്ന നിലയിൽ ശാലിനി കോളജിലെത്തിയത്. കാന്റീനിലും മറ്റും കറങ്ങിനടന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ അവർ ശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് പോലീസിൽ കോൺസ്റ്റബിളാണ് ശാലിനി ചൗഹാൻ, ഇൻഡോറിലായിരുന്നു നിയമനം. 24കാരിയായ ശാലിനി ചൗഹാൻ കൊമേഴ്‌സ് ബിരുദധാരിയാണ്. പക്ഷേ കോളജിനുള്ളിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിയായി അവർ അതിവിദഗ്ധമായി അഭിനയിച്ചു. പൊലീസ് സേനയിൽ അടുത്തിടെ ചേർന്ന ശാലിനിയുടെ ആദ്യഓപ്പറേഷനായിരുന്നു ഇത്.മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിയായി ക്യാംപസിൽ മൂന്ന് മാസം ചെലവഴിക്കാൻ ശാലിനിയെ സഹായിച്ചത് അവരുടെ പ്രായക്കുറവായിരുന്നു. മൂന്ന് മാസത്തെ കലാലയ ജീവിതം കൊണ്ട് റാഗിങ്ങിനു പിന്നിലെ വൃത്തികെട്ട സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശാലിനിക്ക് കഴിഞ്ഞു.

തന്ത്രപൂർവം ക്ലാസുകൾ അറ്റന്റ് ചെയ്യുകയും മണിക്കൂറുകളോളം കാന്റീനിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും ചെയ്ത ശാലിനി ചൌഹാൻ സീനിയർ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ജൂനിയേഴ്സിനെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾക്കു പ്രേരിപ്പിച്ച് ക്രൂരമായി റാഗിങ് ചെയ്ത 11 സീനിയർ വിദ്യാർഥികളെ അവർ വളരെപെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം ചില വിദ്യാര്‍ഥികൾ ശാലിനിയെ സംശയിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും പതറാതെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയം ഇല്ലാതാക്കുംവിധം എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. ശാലിനിയുടെ കഠിനാധ്വാനവും തീക്ഷ്ണബുദ്ധിയുമാണ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചത്. പ്രതികളെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ.

