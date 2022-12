ദൈവത്തെ ഭർത്താവായി സങ്കൽപിച്ച് വിവാഹം; എന്നും അദ്ദേഹത്തിനായി ഭക്ഷണം തയാറാക്കും

വിവാഹം കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്. എന്നാല്‍ വിവാഹമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിയാല്‍ എന്തുചെയ്യും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിവാഹം നടത്തി വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയുകയാണ് രാജസ്ഥാനി യുവതി. പൂജ സിങ് എന്ന മുപ്പതുകാരിയാണ് ചടങ്ങുകൾ നടത്തി സാങ്കൽപികമായി ഭഗവാന്‍ മഹാവിഷ്ണുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്.

രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിലെ ഗോവിന്ദഘര്‍ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഈ വിവാഹം നടന്നത്. യഥാര്‍ഥ രീതിയിലുളള വിവാഹത്തിലേതുപോലുളള പൂജകളും മറ്റ് ചടങ്ങുകളുമെല്ലാം ഈ വിവാഹത്തിനുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ എട്ടാം തീയതിയാണ് പൂജ സിങ് ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുവിനെ വരനായി സ്വീകരിച്ചത്. ചെറുപ്പം മുതല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ തമ്മിലുളള വഴക്കും അടിപിടിയും കണ്ടാണ് പൂജ വളര്‍ന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. വിവാഹത്തിന്റെ പേരില്‍ സ്വന്തം ജീവിതം നശിപ്പിക്കാന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പൂജ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ മറ്റുളളവരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിന് പൂജ മുതിര്‍ന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നതിനോടുളള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്‌നം ഈ വിവാഹത്തോടെ മാറികിട്ടുമെന്ന പ്രത്യാശയിലാണ് പൂജ.

വിവാഹശേഷം പൂജ അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ കഴിയുകയും ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുവിനുവേണ്ടി ദിവസവും ഭക്ഷണം തയാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പലരും ഈ പ്രവൃത്തിയില്‍ തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതൊന്നും പൂജ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പലരും തന്റെ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൂജ പറയുന്നു.

