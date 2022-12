ഇത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നു: ‘വലിയ വായ’യുമായി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിട്ട് യുവതി– വിഡിയോ

വലിയ വായില്‍ വര്‍ത്തമാനം പറയുകയെന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. അല്‍പം അധികപ്രസംഗം നടത്തുവര്‍ക്കാണ് ഈ ചൊല്ല് സാധാരണ ചാര്‍ത്തികൊടുക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ വലിയ വായകൊണ്ട് ലോക റെക്കോര്‍ഡിന് ഉടമയായിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുവതി. ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേള്‍ഡ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സാണ് 2021ലെ വലിയ വായയുളള സ്ത്രീയെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് 32കാരിയായ സാമന്ത റാംസ്‌ഡെല്ലിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

6.52 സെന്റിമീറ്റര്‍ വീതിയാണ് സാമന്തയുടെ വായയ്ക്കുളളത്. ആപ്പിള്‍, ഓറഞ്ച്, വലിയ കുക്കീസ്, ചോക്കലേറ്റ് ബാര്‍, ബര്‍ഗര്‍ എന്നിവ മുറിക്കാതെ അതേ രീതിയില്‍ സാമന്തയുടെ വായയില്‍ വെയ്ക്കാനാവും. ചെറുപ്പം മുതലേ തന്റെ വലുപ്പമുളള വായയും വ്യത്യസ്തമായ ചിരിയും സാമന്തയെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പകാലത്തെ ചിത്രങ്ങളില്‍തന്നെ സാമന്തയുടെ വായയുടെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കുടുംബത്തില്‍ പലര്‍ക്കും ഇത്തരത്തിലുളള വ്യത്യസ്തമായ വായയാണ് ഉളളതെന്നും സാമന്ത പറയുന്നു.

എല്ലാപ്രായത്തിലും തന്നെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ച കാര്യമായിരുന്നു വായയുടെ വലുപ്പം. വായ ചെറുതായിരിക്കാനാണ് എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. പലപ്പോഴും ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ച വായ തന്നെ ഇപ്പോള്‍ തനിയ്ക്ക് ഏറെ സന്തോഷവും നല്‍കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു. വലുപ്പമുളള വായകൊണ്ട് 32ാമത്തെ വയസില്‍ ലോക റെക്കോര്‍ഡ് നേടാനായതില്‍ ഇപ്പോള്‍ അഭിമാനിക്കുന്നതായി സാമന്ത പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ നേട്ടത്തോടെ വലുപ്പമുളള വായയുളളത് നല്ല കാര്യമായും തോന്നുവെന്നാണ് സാമന്ത പറയുന്നത്.

സാമന്തയുടെ ഈ അത്ഭുതം ലോകത്തിനും കാണാനായി ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ സാമന്തയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വില്‍ ഇറ്റ് ഫിറ്റ്? എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ തവണയാണ് ഇതിനകം വിഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമന്തയുടെ നേട്ടത്തില്‍ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം റെക്കോര്‍ഡിനെതിരെയും നിരവധി പേര്‍ വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റുകളിട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും റെക്കോര്‍ഡ് ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കമന്റ്. ഓരോ ദിവസവും അസംബന്ധമായ നിരവധി റെക്കോര്‍ഡുകളെന്നാണ് മറ്റൊരു കമന്റ്. ഈ വിഡിയോ കാണുമ്പോള്‍ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുവെന്നും കമന്റുകളുണ്ട്.

English Summary: This Woman Holds World Record For 'Largest Mouth Gape', Can Fit In An Entire Burger