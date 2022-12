പിറകിലെ അപരിചിതനെ 'വെട്ടിമാറ്റാമോ' എന്ന് യുവതി; മോദിയുടെ ചിത്രം വരെ ഉൾപ്പെടുത്തി എഡിറ്റിങ്– വൈറൽ

ദിനംപ്രതി പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. പലരും സ്വന്തം ചിത്രത്തിലെ അനാവശ്യഭാഗങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൂടെ മാറ്റിതരാമോ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള അഭ്യര്‍ഥനയോടെ ഒരു യുവതി പങ്കുവച്ച ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഹർഷിത എന്ന യുവതിയാണ് ട്വിറ്ററിൽ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. സാൻഡ്‌‌വിച്ച് കഴിക്കുന്ന തന്റെ കാൻഡിഡ് ചിത്രം പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹർഷിതയുടെ അഭ്യർഥന



ഫോട്ടോയിൽ യുവതിക്കു പിന്നിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച് മൊബൈല്‍ ഫോണിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ കാണാം. ഇദ്ദേഹത്തെ ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും മാറ്റി തരാമോ എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് യുവതിയുടെ ചോദ്യം. തനിച്ചുള്ള തന്റെ ചിത്രം ഈ അപരിചിതൻ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ മോശമായി എന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചുകളയാമോ എന്നാണ് യുവതിയുടെ അപേക്ഷ. ‘ഈ ചിത്രത്തിൽ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന അപരിചിതനെ ആർക്കെങ്കിലും മായ്ച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുമോ?’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഹർഷിത ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ച ഫോട്ടോ നിരവധി പേർ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഫോട്ടോയ്ക്കു താഴെ രസകരമായ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ഫോട്ടോയിൽ വ്യത്യസ്തമായ തമാശ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ക്രിയാത്മകമായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പലരും കമന്റ് ചെയ്തു. അപരിചിതനു പകരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രം വരെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ചിലർ സ്വന്തം ചിത്രങ്ങൾതന്നെ യുവതിക്കൊപ്പം ചേർത്തു വച്ചു. ഏതായാലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരാൾ യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടതു പോലെ ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്തു നൽകി.

English Summary: Woman Asks People To Remove Man Photobombing Her Pic, Internet Obliges With Hilarious Edits