ആർത്തവ അവധിയെ ലിംഗവിവേചനവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വായിക്കേണ്ട; അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കൂടുതൽ കമ്പനികൾ

ആർത്തവ അവധി എപ്പോഴും ചൂടേറിയ ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. പല കമ്പനികളും ഇതിനോടകം തന്നെ ആർത്തവ ദിനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവധി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു. സോമാറ്റോ, സ്വിഗ്വി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ അവധി നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനി സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ അവധി നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമാണ കമ്പനിയായ ഓറിയന്റ് ഇലക്ട്രിക്കാണ് വനിതാ തൊഴിലാളികൾക്കു ആർത്തവ അവധി നൽകിയത്. ആർത്തവ ദിനങ്ങളിൽ അവധി ആവശ്യപ്പെടാൻ സ്ത്രീകൾ മടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവ്. ആർത്തവ ദിനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ മാനസീകവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഓറിയന്റ് ഇലക്ട്രിക്കിനു മുൻപ് 13 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കു പുറമെ ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, സ്പെയിൻ, തായ്‌വാൻ, ഇൻഡോനേഷ്യ, ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ അവധി നൽകുന്നുണ്ട്. ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ടുദിനങ്ങളിലാണ് അവധി നൽകുന്നത്. ആർത്തവ അവധി ലിംഗവിവേചനവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വായിക്കേണ്ടതില്ല. സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ അവധി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

English Summsry: After Swiggy and Zomato, another company announces period leave for women employees