രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഷൂ സൈസ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്ക്; രോഗിക്കു കൂട്ടുപോയ യുവതിയുടെ രോഗം കണ്ടെത്തി ഡോക്ടർ

രോഗിയെക്കാള്‍ വലിയ രോഗം കൂട്ടുപോയവര്‍ക്കായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ. അത്തരമൊരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയി ഒടുവില്‍ ശസ്ത്രക്രിയയും കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെ വന്നിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയേഴുകാരിയായ ഒരു യുവതി. ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു പ്രമുഖ ന്യൂറോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടര്‍ സുധീര്‍ കുമാര്‍ ഡിസംബര്‍ 20നാണ് ആകസ്മികമായി തനിക്കു മുന്നിലേയ്‌ക്കെത്തിയ ഒരു രോഗിയെ കുറിച്ച് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റിട്ടത്. നടുവേദന കാരണം ഡോക്ടറെ കാണാനെത്തിയ ഭര്‍ത്താവിന് കൂട്ടുവന്നതായിരുന്നു യുവതി.



‌‍

ഭര്‍ത്താവിന്റെ നടുവേദന കുറയ്ക്കാനായി ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം, വ്യായാമം എന്നിവയെ കുറിച്ചുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനിടയിലാണ് യുവതിയെ ഡോക്ടര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. യുവതിയുടെ ചുണ്ടുകള്‍ക്ക് അസ്വാഭാവികമായ വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ അപൂര്‍വമായി കണ്ടുവരുന്ന തലച്ചോറിലെ ഒരു ഗുരുതരരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അതെന്ന് ഡോക്ടര്‍ക്കു സംശയം തോന്നി. അവര്‍ ചിരിക്കുമ്പോള്‍ പല്ലുകള്‍ അല്‍പം അകന്നും നാവ് സാധാരണയില്‍ വലുപ്പമുളളവയായും ഡോക്ടര്‍ കണ്ടു. മാത്രമല്ല അല്‍പം ഉയര്‍ന്ന ശബ്ദത്തിലാണ് അവര്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നതും. ഇതെല്ലാം ഡോക്ടറുടെ സംശയം ബലപ്പടുത്തി.

തുടര്‍ന്ന് കാല്‍പാദങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തെ കുറിച്ച് ഡോക്ടര്‍ യുവതിയോട് ചോദിച്ചു. പ്രായം കൂടുമ്പോള്‍ കാല്‍പാദങ്ങളും വളരില്ലേ എന്ന്് യുവതി ഡോക്ടറോട് തിരിച്ച് സംശയം ചോദിച്ചു. രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനുളളില്‍ 5ല്‍ നിന്ന് 7 എന്ന ഷൂ സൈസിലേക്കു തന്റെ കാല്‍പാദങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നതായും യുവതി ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് മുപ്പത്തിയേഴുകാരിയായ യുവതി വ്യത്യസ്ത രോഗത്തിന് ഇരയാണെന്ന് ഡോക്ടര്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിലെ വളര്‍ച്ചപോലെ മുപ്പതിലെത്തിയ പ്രായത്തില്‍ കാല്‍പാദങ്ങള്‍ വളരില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍ യുവതിയോട് വ്യക്തമാക്കി. താന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ യുവതിയ്ക്ക് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതര രോഗമാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍ക്ക് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു. അതോടെ യുവതിയോടു രക്തപരിശോധന നടത്തി വരാന്‍ ഡോക്ടര്‍ കുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തന്നെ കാണാനെത്തിയ യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ അസുഖത്തെക്കാള്‍ ഡോക്ടര്‍ക്ക് യുവതിയെ കുറിച്ചായി പിന്നീട് ആകുലത. ഐജിഎഫ് -1 എന്ന രക്ത പരിശോധനയാണ് ഡോക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. രക്തപരിശോധനയില്‍ യുവതിയുടെ ശരീരത്തില്‍ ഇന്‍സുലിന്‍ പോലുളള ഒരു വളര്‍ച്ചാ ഹോര്‍മോണ്‍ അമിതമായുളളതായി കണ്ടെത്തി. ഈ വളര്‍ച്ചാ ഹോര്‍മോണ്‍ തലച്ചോറിലെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയില്‍ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട് എത്രയും വേഗത്തില്‍ മസ്തിഷ്‌കത്തിന്റെ എംആര്‍ഐ എടുക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ആ പരിശോധനയില്‍ പിറ്റ്യൂട്ടറി അഡിനോമ എന്ന ഒരു തരം മാരക ട്യൂമര്‍ യുവതിയെ ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പിറ്റ്യൂട്ടറി അഡിനോമ എന്ന അവസ്ഥ കാരണം അമിതമായ വളര്‍ച്ചാ ഹോര്‍മോണ്‍ ഉത്പാദിക്കപ്പെടുകയും ഇത് അക്രൊമെഗല്ലി എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു യുവതിയുടെ രോഗാവസ്ഥ. ഇതിനു മസ്തിഷ്‌കത്തിലെ ട്യൂമര്‍ എടുത്തുകളയുകയായിരുന്നു ചികിത്സ. മസ്തിഷ്‌കം തുറക്കാതെ നടത്തിയ സര്‍ജറിയില്‍ മൂക്കിലൂടെയാണ് ട്യൂമര്‍ പുറത്തെടുത്തത്.

സര്‍ജറിക്കു ശേഷം രോഗി വളരെ വേഗത്തില്‍ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, യുവതിയുടെ നാവ്, സംസാരം, മുഖത്തും ചുണ്ടുകളിലുമുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങളിലെല്ലാം വളരെയധികം നല്ലരീതിയില്‍ മാറ്റം വരുന്നതായി ഡോക്ടര്‍ കുമാര്‍ ട്വിറ്ററിലെ പോസ്റ്റില്‍ അറിയിക്കുന്നു.

പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചകള്‍ക്കു ശേഷം രോഗിയുടെ ഹോര്‍മോണ്‍ ലെവല്‍ സാധാരണ നിലയിലായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പായിരിക്കണം യുവതിക്ക് ഈ രോഗം ബാധിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും മുന്‍പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് യുവതിക്കു ജീവന്‍ തിരിച്ചു കിട്ടാന്‍ കാരണമായി.

ഡോക്ടര്‍ കുമാര്‍ ഇതോടൊപ്പം സാധാരണക്കാരുടെ അറിവിലേക്കായുംം ചില കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഷൂ സൈസില്‍ വലുപ്പമാറ്റം വരിക, മുഖത്തെ ഫീച്ചേഴ്‌സില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കണ്ടുതുടങ്ങുക ഇതെല്ലാം അക്രോമെഗല്ലി എന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. വളരെ എളുപ്പം ഒരു രക്തപരിശോധനയിലൂടെ ഈ രോഗം കണ്ടെത്താനാവും. അതിലൂടെ നേരത്തെ തന്നെ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താനാവുമെന്നും ഡോക്ടര്‍ കുമാര്‍ പറയുന്നു.

