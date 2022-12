പൊതുമധ്യത്തിൽ സാരിയിൽ ഹൈഹീൽ ചെരിപ്പിൽ യുവതിയുടെ തകർപ്പൻ ഡാൻസ്; വൈറലായി വിഡിയോ

സൗകര്യപ്രദമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് പലരും ഫാസ്റ്റ്നമ്പർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ ഹൈഹീൽ ചെരിപ്പുമായി സാരിയിൽ അതിഗംഭീരമായി ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു യുവതി. സാമി സാമി എന്ന ഗാനത്തിനാണ് യുവതിയുടെ ചുവടുകൾ.



അനുശ്രീ ഷേവാൾ എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലാണു വിഡിയോ എത്തിയത്. മെറൂൺ സാരി ധരിച്ചെത്തുന്ന യുവതിയിൽ നിന്നാണ് വിഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് ഗാനത്തിന് യുവതിയുടെ ചടുല നൃത്തം. ചുറ്റിലും കൂടി നിൽക്കുന്നവർ പെൺകുട്ടിയെ കയ്യടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

‘ഈ വിഡിയോ മനോഹരമാണോ’? എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വിഡിയോ എത്തിയത്. മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് എത്തിയ വിഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയായിരുന്നു. വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ രസകരമായ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ‘ഇത് വളരെ ഗംഭീരമായ വിഡിയോയാണ്.’– എന്നായിരുന്നു വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്. മറ്റൊരു കമന്റ് ഇങ്ങനെ: ‘സാരിയും കൂടെ ഹൈഹീൽ ചെരിപ്പും. ഗംഭീരം. താങ്കൾക്ക് ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടിയ കഴിവിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.’ ‘ഇതിനകം ചുരുങ്ങിയത് 10 തവണ എങ്കിലും ഈ ഗംഭീര ഡാൻസ് കണ്ടു’. എന്ന് പലരും കമന്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Girl dancing to Saami Saami in saree and heels wins hearts online