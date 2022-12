അച്ഛൻ ഇറങ്ങിപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വീട് വിട്ടു; അതിൽ അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദിയുണ്ട്: കങ്കണ

വിവാദ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ വാർത്തകളിൽ എപ്പോഴും ഇടംനേടുന്ന താരമാണ് കങ്കണ റനൗട്ട്. പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിലെ അപ്രിയ സത്യങ്ങളും താരം തുറന്നു പറയാറുണ്ട്. പഠിപ്പു നിർത്തിയപ്പോൾ പിതാവ് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന് കങ്കണ പറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് കങ്കണ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്.

‘പലരും രക്ഷിതാക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ബാല്യകാലത്തെ കുറിച്ചു പറയുന്നതു കേൾക്കാം. രക്ഷാകർതൃത്വം അവർക്കു പരാജയമായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് തോന്നിയത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ ചില നിലപാടുകൾ നമ്മളെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കും. എന്റെ പപ്പ ബിസിനസിൽ നിന്ന് പണമുണ്ടാക്കി. എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചിലവഴിച്ചു. ചണ്ഡീഗഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അത് ചെയ്തു. ’– കങ്കണ കുറിച്ചു.

ജീവിത വിജയത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളോട് എപ്പോഴും നന്ദിയുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കങ്കണ വ്യക്തമാക്കി. ‘എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്കു വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എനിക്ക് അവരോടു നന്ദിയും കടപ്പാടും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്നോടു പെരുമാറിയതു പോലെയായിരിക്കും പലരും അവരുടെ മക്കളോട് പെരുമാറിയത്. അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. നമുക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർ നൽകി.’– കങ്കണ പറഞ്ഞു.

English Summary: Kangana Ranaut says she is “grateful” her father asked her to “get lost” when she dropped out of school; know why