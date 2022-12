ഫോട്ടോസിന്റെയും ഇല്ലസ്ട്രേഷന്‍സിന്റെയും ഭാഗമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസാഥനങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മാധവ് കോലി എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ വ്യത്യസ്മായ ആർട്ട്‌വർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഓരോ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ‘ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകള്‍ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ഡൽഹിയിലെ സ്ത്രീയാണ്.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, അസ്സം, തമിഴ്നാട്, കാശ്മീർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഗോവ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന, മധ്യപ്രദേശ്, ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡിഷ, ബെംഗലൂരു, കർണാടക, ഹരിയാന, കേരളം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, സിക്കിം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചും വിമർശിച്ചും നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. അതിമനോഹരമെന്ന് ഭൂരിഭാഗവും കമന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾക്കു യാഥാർഥ്യവുമായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ വിമർശനം. ഗോവയിലെ സ്ത്രീ എന്ന ചിത്രത്തിനു താഴെ ഒരാളുടെ കമന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ‘ഇത് ഗോവയിലെ ജനങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ഒരു സ്ത്രീയെയും ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.’ ‘നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലെ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലും ഷോകളിലും കാണുന്നതു പോലെയാണോ മുംബൈയിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും.’– എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം.

English Summary: Indian Women From Different States Go Viral