ഗർഭിണിയായതിനെ തുടർന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു; യുവതിക്ക് 15ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം

ഗർഭിണിയായതിനെ തുടർന്ന് കമ്പനി പിരിച്ചു വിട്ട യുവതിക്ക് 15 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവ്. 34കാരിയായ ഷാർലറ്റ് ലെയ്റ്റേയെയായിരുന്നു ഗർഭിണിയായതിനെ തുടർന്ന് ജോലിചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം പിരിച്ചു വിട്ടത്. ഈ നടപടി തനിക്കു മാനസികമായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു യുവതിയുടെ പരാതി.



താൻ യാതൊരു വിലയുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെന്നും തരംതാഴ്ത്തുകയാണെന്നും തോന്നി എന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായിട്ടു കൂടി മാനേജർ അപമാനിച്ചെന്നും ഷാർലെറ്റ് പറഞ്ഞു. മുൻപ് തനിക്കു ഗർഭച്ഛിദ്രമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ആദ്യമാസങ്ങളിൽ വിശ്രമം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു മാനേജർ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത്. തുടർന്ന് യുവതിയെ ജോലിയില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുള്ള കരാറിൽ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് അനുവദിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം. ‘യുവതിയെ ജോലിയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കേണ്ട ബാധ്യത കമ്പനിക്കില്ല. പിരിച്ചു വിട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അവർക്കു കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടമായി.’– എന്നായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം.

സിഐഎസ് സർവീസിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റായി 2021 മെയിലാണ് അവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 20,000 പൗണ്ടായിരുന്നു പ്രതിവർഷം കമ്പനി ഷാർലെറ്റിനു നൽകിയിരുന്നത്. ‘ഇത് എനിക്കു വലിയ ട്രോമയാണ് സമ്മാനിച്ചത്്. ജീവിതത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു. മറ്റൊരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. മിക്കസമയത്തും എനിക്കു പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി.’– യുവതി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രിബ്യൂണലിനോടു വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: 15 Lakh Compensation For Woman Who Was Sacked Because She Was Pregnant