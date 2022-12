വേണ്ടതു സ്നേഹമാണ്; അതൊരിക്കലും സെക്സ് അല്ല: തുറന്നു പറഞ്ഞ് അനു അഗർവാള്‍

വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് താരങ്ങളിൽ പലരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും തുറന്നു പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ തുറന്നു പറയുകയാണ് ആഷിഖി താരം അനു അഗര്‍വാള്‍. പ്രണയത്തെ കുറിച്ചും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമാണ് അനു മനസ്സു തുറക്കുന്നത്. പ്രണയം എന്നത് വ്യത്യസ്തമായ വഴിയിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും സെക്സ് അല്ലെന്നും അനു അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി.



ദൂരദർശനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന ഇസി ബഹനേ എന്ന സീരിയലിലൂടെയാണ് അനു അഗര്‍വാൾ അഭിനയരംഗത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത്. തന്റെ ബോളിവുഡ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അനു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘എന്തായയിരുന്നു എന്റെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ തുറന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ക്കൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.’

തനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ നിന്ന് അളവറ്റ സ്നേഹം ലഭിച്ചെന്നും അനു പറഞ്ഞു. ‘കുട്ടികളുടെതു മാത്രമാണ് നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം. എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണത വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അതൊരിക്കലും ലൈംഗികതയായിരുന്നില്ല. ലൈംഗികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ അതു പെട്ടെന്നു തന്നെ തീർന്നു പോകും. പുനർനിർമിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം സ്നേഹം. അതൊരിക്കലും തീർന്നു പോകില്ല. വളരെ ചെറിയ ചില ഇടപെടലുകളിലൂടെ തന്നെ നമുക്കു പലരുടെയും സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു.’– അനു വ്യക്തമാക്കി.

