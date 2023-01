സ്ത്രീകൾക്കാണോ പുരുഷന്മാർക്കാണോ സഹാനുഭൂതി? പഠനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

മനുഷ്യനു മറ്റുള്ളവരോടു സഹാനുഭൂതി തോന്നുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ. പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ മറ്റുള്ളവരോട് കൂടുതൽ സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരം നൽകുകയാണ് യുകെയിലെ കേംബ്രിഡ്ജ് സർവ്വകലാശാലയിലെ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകരുടെ പഠനഫലം.

സംസ്കാരം, ഭാഷ, ക്ലാസ് എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ, മറ്റുള്ളവരോട് സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുന്നതിൽ പുരുഷന്മാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മികവ് പുലർത്തുന്നതായാണ് പഠനഫലം പറയുന്നത്. വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന 'റീഡിങ് ദ് മൈൻഡ് ഇൻ ദ് ഐസ്' ടെസ്റ്റിലാണ് സഹാനുഭൂതിയിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷൻമാരെക്കാൾ മുന്നിലാണെന്നു വ്യക്തമായത്. 57 രാജ്യങ്ങളിലായി 300,000-ത്തിലധികം ആളുകളിലാണു പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.

ബാർ-ഇലനിലെ സുക്കർമാൻ സ്‌കോളറും കേംബ്രിഡ്ജിലെ ഓണററി റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റുമായ ഡോ. ഡേവിഡ് എം. ഗ്രീൻബെഗായിരുന്നു ഗവേഷണസംഘത്തിലെ പ്രധാനശാസ്ത്രജ്ഞൻ. പുരുഷൻമാരെ അപേക്ഷിച്ചു സ്ത്രീകളാണ് സഹാനുഭൂതിയിൽ മുൻപിലെന്നതിന്റെ ആദ്യതെളിവുകളാണ് തങ്ങളുടെ ഗവേഷണഫലം നൽകുന്നതെന്ന് ഗ്രീൻബെർഗ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ വലിയ ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ദ മൈൻഡ് ഇൻ ദ ഐ ടെസ്റ്റ്

1997-ൽ പ്രൊഫസർ സർ സൈമൺ-ബാരൺ കോഹനാണ് ആദ്യമായി ഈ മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. മനസിനെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിശ്വസനീയമായ വിലയിരുത്തലായി ഇത് മാറുകയും ചെയ്തു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ പരിശോധിച്ച് ആ വ്യക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരം മനസിലാക്കുന്ന രീതിയാണിത്. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കായി പല വിധസൂചനകളും നൽകും. ഇതിൽ നിന്നാണ് ശരിയായ വികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

അതേസമയം ഒരാളുടെ ലിംഗഭേദം അയാളുടെ മനോഭാവവും മൂല്യങ്ങളും നിർണയിക്കുന്നുവെന്ന കൃത്യമായ അർത്ഥം ഇതിനില്ല. ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവമോ അഭിരുചിയോ നിർണയിക്കണമെന്നില്ലെന്നും ഇതിന് അപവാദങ്ങൾ എപ്പോഴുമുണ്ടെന്നും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഓട്ടിസം റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറും പഠനത്തിന്റെ മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരനുമായ കോഹൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, മുഖഭാവങ്ങൾ വായിക്കാൻ പലരും പാടുപെടുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വിശകലനമാർഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്താണ് കോഗ്നിറ്റീവ് എംപതി?

മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ 'വായിക്കുവാനുള്ള' ബുദ്ധിപരമായ കഴിവാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് എംപതി. അതിനെ ‘എംപതിക് ആക്യുറസി’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള കോഗ്നിറ്റീവ് സഹാനുഭൂതി ഉള്ള ആളുകൾ ആശയവിനിമയത്തിൽ മികച്ചവരും മികച്ച കഴിവുള്ളവരുമായിരിക്കും. അവർക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്നും അയാൾ വൈകാരികമായി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാമെന്നോ നന്നായി ഊഹിച്ച് മനസിലാക്കാൻ കഴിയും.

English Summary: Are women natural empaths? This Cambridge study suggests that women do excel in putting themselves in other’s shoes