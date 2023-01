അന്തസോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം; ദേശീയ വനിതാകമ്മീഷന് ലഭിച്ച പരാതികളുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ

സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 2022 ൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനു (NCW) ലഭിച്ചത് ഏകദേശം 31,000 പരാതികൾ. 2014 നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത്. 2021ൽ NCW ന് 30,864 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്. 2022ൽ ഇതിൽ നേരിയ വർധന വന്ന് 30,957 ആയി ഉയർന്നു.

ഈ പരാതികളിൽ 9,710 എണ്ണം സ്ത്രീകളുടെ വൈകാരികമായ ദുരുപയോഗം കണക്കിലെടുത്ത് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ഗാർഹിക പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ 6,970 ഉം സ്ത്രീധന പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ 4,600 ഉം ആണെന്ന് NCW ഡാറ്റ പ്രകാരം പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് 54.5 ശതമാനം (16,872) പരാതികളും ലഭിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ 3,004 പരാതികൾ രേഖപ്പെടുത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് 1,381 പരാതികൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള പരാതികൾ 1,368 ആണ്. ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് 1,362 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്.

‌അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, ഗാർഹിക പീഡനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ വനിതാകമ്മീഷന് 33,906 പരാതികൾ കിട്ടിയ 2014 ന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചത് 2022 ലാണ്. സ്ത്രീകളോടുള്ള അനാദരവ് അല്ലെങ്കിൽ പീഡനം സംബന്ധിച്ച കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2,523 പരാതികളും ബലാത്സംഗം, ബലാത്സംഗശ്രമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1,701 പരാതികളും ലഭിച്ചു. അതേസമയം 1,623 പരാതികൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ പോലീസ് അനാസ്ഥയുമായും 924 പരാതികൾ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടവയുമാണ്.

