കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തീഗോളമായി അമ്മയുടെ ദാരുണാന്ത്യം; അപകടം പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനിടെ

പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനിടെ നടന്ന കരിമരുന്നു പ്രയോഗത്തിൽ വസ്ത്രത്തിനു തീപിടിച്ചു യുവതിക്കു ദാരുണാന്ത്യം. ബ്രസീലിലാണു സംഭവം. രണ്ടുകുട്ടികളുടെ അമ്മയായ എലിസാഞ്ചല ടിനേം എന്ന 38കാരിയാണ് വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. സാവോപോളോയിലെ ബീച്ചിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു ദുരന്തം. ലൈസൻസില്ലാതെ നിരവധി കരിമരുന്നുപ്രയോഗങ്ങൾ ബീച്ചിൽ നടന്നതായി സംഭവത്തിനു സാക്ഷിയായ ലൂയിസ ഫെറൈറ ബ്രസീൽ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. ‘അർധരാത്രിയിൽ വലിയൊരു തീഗോളം കണ്ടു. ഞാൻ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നതും കേട്ടു. നോക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ നിലത്തു വീണു കിടക്കുന്നു. അവരുടെ കൂടെ ഒരു ആണ്‍കുട്ടിയും നിലത്തു വീണു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.’– യുവതി പറഞ്ഞു.

തെറ്റായ രീതിയിൽ നടത്തിയ കരിമരുന്നു പ്രയോഗമാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അപകടത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എലിസാഞ്ചലയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. ഹൃദയഭേദകമായ വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ‘ദൈവമേ, എനിക്കിതു വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല. ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരോടും എന്റെ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ദുഃഖം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനു ദൈവം നൽകട്ടെ എന്നു ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു.’– എന്നാണ് വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്. ‘എന്ത് ദുരന്തമാണിത്. ദൈവം അവർക്ക് ദുഃഖം സഹിക്കാനുള്ള കഴിവു നൽകട്ടെ.’– എന്ന് പലരും കമന്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Brazilian Woman Killed On New Year's Eve After A Firework Exploded In Her Clothes