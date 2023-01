പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് ഹെവിവെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ്; പ്രിയങ്ക യുപിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ബസ് ഡ്രൈവർ

വിഷമങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു മറ്റു സ്ത്രീകള്‍ക്കും പ്രചോദനമാവുകയാണ് പ്രിയങ്ക ശര്‍മ എന്ന മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ആദ്യ വനിത ബസ് ഡ്രൈവറായ പ്രിയങ്കയെ കുറിച്ചുളള വാര്‍ത്തകളും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഗതാഗതവകുപ്പ് വനിത ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കായി 'പിങ്ക് ബസസ'് എന്ന പദ്ധതി നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബസ് ഹെവി വെഹിക്കിള്‍ വിഭാഗത്തിലുളളതായതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ത്രീകള്‍ മുന്നോട്ടു വന്നിരുന്നില്ല. ഇതേ കുറിച്ചറിഞ്ഞ പ്രിയങ്ക ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ച് ലൈസന്‍സെടുക്കുകയും ഈ പദ്ധതിയില്‍ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനം ഓടിക്കാനുളള അവസരം ലഭിച്ചതോടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിത ബസ് ഡ്രൈവര്‍ എന്ന നേട്ടമാണ് പ്രിയങ്ക കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും പ്രിയങ്ക പറയുന്നു. പ്രിയങ്കയെ കൂടാതെ വേറെ 26 വനിതാഡ്രൈവര്‍മാരെ കൂടി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

വളരെ കഷ്ടപ്പാടു നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് പ്രിയങ്ക കടന്നുപോയിട്ടുളളത്. മദ്യപാനിയായിരുന്ന ഭര്‍ത്താവ് നേരത്തെ മരിച്ചു. ഇതോടെ രണ്ടു മക്കളെ വളര്‍ത്താനായി പ്രിയങ്ക പലയിടത്തും ജോലി ചെയ്തു. ഡല്‍ഹി, മുംബൈ, കൊല്‍ക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രിയങ്ക ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാന്‍ പഠിക്കുന്നത്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ പോലുളള സ്ത്രീകള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന വലിയൊരു അവസരമാണ് ഈ ജോലി. ഇത് തീര്‍ച്ചയായും മറ്റുളളവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പ്രിയങ്ക പറ്റുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതൊരു പ്രചോദനമായി കണ്ട് തനിക്കു പിന്നാലെ നിരവധി സ്ത്രീകള്‍ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും പ്രിയങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

നിലവില്‍ ദീര്‍ഘദൂര ബസുകളാണ് പ്രിയങ്ക ഓടിക്കുന്നത്. കൗശമ്പി ബസ് ഡിപ്പോയില്‍ നിന്ന് ഡറാഡൂണ്‍, റിഷികേശ്, മീററ്റ്, ലക്‌നൗ, മൊറാദാബാദ്, ബറേലി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ബസ് ഓടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ താത്കാലികമാണ് ജോലിയെങ്കിലും ഇത് സ്ഥിരമാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രിയങ്ക.

