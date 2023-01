ബീച്ചിൽ മറ്റുള്ളവർക്കു പോസിറ്റിവിറ്റി നൽകാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു; ഇപ്പോൾ പ്രതിമാസം 1.16 ലക്ഷം വരുമാനം

മറ്റുള്ളവർക്കു പോസിറ്റിവിറ്റി നൽകുന്നതിനായി സ്വന്തം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുക. കേൾക്കുമ്പോൾ അൽപം അദ്ഭുതം തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ശക്തമായ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ. ചൈനയിലാണു സംഭവം. മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷവും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന പോസിറ്റിവ് സന്ദേശങ്ങൾ ബീച്ചുകളിലെ മണലിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ വ്യത്യസ്തയാകുന്നത്. സൗത്ത് ചൈന മോണിങ് പോസ്റ്റ് എന്ന മാധ്യമമാണ് രസകരമായ സംഭവം പുറത്തുവിട്ടത്.

ഹൈനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു ഔട്ട്ലറ്റിൽ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ. ചിലരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഫെങ് എന്നു പേരായ സ്ത്രീ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഇങ്ങനെയൊരു ആവശ്യത്തിനായി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഫെങ്ങിനെ തേടി വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ആശംസാ സന്ദേശങ്ങളും എത്തി. ഫെങ്ങിന്റെ ഈ കഥ ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഹിറ്റാണ്. പുതിയ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നതായാണു പലരും കമന്റ് ചെയ്തത്.

‘എന്റെ പുതിയ ജോലിക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയുമുണ്ട്.’– എന്നാണ് തന്റെ തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് ഫെങ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്. എല്ലാദിവസവും 8 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യും. പ്രതിമാസം 1.16 ലക്ഷം തനിക്കു പ്രതിമാസം വരുമാനമായി ലഭിക്കുമെന്നും അവർ പറയുന്നു. പുതിയ ജോലി തനിക്ക് വലിയ ആത്മസംതൃപ്തി നൽകുമെന്നും ഫെങ് വ്യക്തമാക്കി.

‘മറ്റുള്ളവർക്കു സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്നു.’– ഫെങ് പറഞ്ഞു. ജോലിയുടെ പ്രാരംഭദിനങ്ങളിൽ താൻ മണലിൽ കുറിച്ചിട്ട ചിത്രങ്ങളുടെ ഏതാനും ഫോട്ടോകൾ ഫെങ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഫെങ്ങിനെ തേടി ആദ്യത്തെ ബുക്കിങ് എത്തി. ബീച്ചിലെ മണലിൽ ഒരു കപ്പല്‍ നിർമിക്കുന്ന ഫെങ്ങിന്റെ വിഡിയോയാണ് ചൈനീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. ഈ വിഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് ഫെങ്ങിന്റെ സാന്റ് ആർട്ട് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ ജോലിയിൽ നിന്നും തനിക്ക് വലിയ ലാഭമുണ്ടാകുന്നതായും ഫെങ് വെളിപ്പെടുത്തി.

English Summary: Woman In China Quits Her Job To Draw Positive Messages On Sandy Beaches: "It Makes Me Very Happy"