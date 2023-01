ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുളള ഗര്‍ഭപാത്രവുമായി ഒരു അമേരിക്കന്‍ യുവതി ഇരട്ടകുട്ടികള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കി. ഇത്തരത്തില്‍ ഗര്‍ഭപാത്രമുളളവരില്‍ അപൂര്‍വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വമായാണ് ഇരട്ടകളുണ്ടാവുക. ഏതാണ്ട് 50 കോടി പേരില്‍ ഒരാള്‍ക്കുമാത്രം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്യപൂര്‍വമായ ഈ പ്രസവം വളരെയധികം ലോകശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

കാരന്‍ ട്രോയ് എന്ന 25കാരിയാണ് ഹൃദയാകൃതിയിലുളള ഗര്‍ഭപാത്രവുമായി ഇരട്ടകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കു ജന്മം നല്‍കിയത്. 2021 മാര്‍ച്ചിലാണ് ഗര്‍ഭിണിയാണെന്നുറപ്പിക്കാനുളള പരിശോധനയില്‍ ഗര്‍ഭപാത്രം ഹൃദയാകൃതിയിലാണെന്ന് കേരനും ഭര്‍ത്താവും അറിയുന്നത്. കേരന് നേരത്തെ ഒരു മകള്‍ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഗര്‍ഭപാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി അന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. മൂത്ത മകള്‍ക്ക് ആറുവയസായപ്പോഴാണ് കേരന്‍ വീണ്ടും ഗര്‍ഭിണിയാവുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ആദ്യ സ്‌കാനിങ്ങില്‍ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസിലായ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇതിന്റെ ഗൗരവവും കേരനെയും കുടുംബത്തെയും ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

വളരെ അപകടസാധ്യതയുളളതായിട്ടാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ കേരന്റെ അവസ്ഥയെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഗര്‍ഭത്തിന്റെ 34 ആഴ്ചവരെ കേരന് യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് രക്തസമ്മര്‍ദം വര്‍ധിച്ചതോടെ 34–ാമത്തെ ആഴ്ചയില്‍തന്നെ ഓപ്പറേഷന്‍ ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിനാണ് ഇരട്ടകളായ റയാനും റെലിനും ജനിക്കുന്നത്. രണ്ട് കിലോയോളം തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഇരുകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും. 27 ദിവസത്തോളം ആശുപത്രിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വീട്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇരുവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ആദ്യ സ്‌കാനിങ്ങില്‍ പ്രത്യേകതയുളള ഗര്‍ഭപാത്രത്തെകുറിച്ച് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചപ്പോള്‍ കേരന്‍ അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരിടത്ത് അവര്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്തു നോക്കി. അതിലും ഗര്‍ഭപാത്രം ഹൃദയാകൃതിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ വയറ്റിലുളള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ആധിയായിരുന്നുവെന്ന് കേരന്‍ പറയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യപരമായി പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാവരുതെന്നായിരുന്നു ആകെയുളള ആഗ്രഹം. അതിനാല്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി പോയി താനെന്നും കേരന്‍ പറയുന്നു. ആയിരത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൃദയാകൃതിയിലുളള ഗര്‍ഭപാത്രം. വളരെ അപൂര്‍വമായതിനൊപ്പം ഈ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിന് ഇരട്ടകുഞ്ഞുങ്ങളെ വഹിക്കാനായതിനെയും അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പോലും നോക്കികാണുന്നത്.

English Summary: Woman with heart-shaped uterus gives birth to 'one-in-500-million' twins