ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ‘ഹോട്ടായ മുത്തശ്ശി’ കാമുകനെ തിരയുന്നു; ആശംസകളുമായി സോഷ്യൽ ലോകം

ചർമം കണ്ടാൽ പ്രായം തോന്നില്ല എന്നു തമാശയായി പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. 55 വയസ്സുള്ള ജിന സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഹോട്ടായ മുത്തശ്ശി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ആവശ്യവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജിന. തനിക്ക് പ്രണയിക്കാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു പുരുഷൻ വേണമെന്നാണ് 55 വയസ്സുള്ള ജിന സ്റ്റുവര്‍ട്ടിന്റെ ആവശ്യം. ഓസ്ട്രേലിയൻ മോഡലായ ജിന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് തന്റെ ആവശ്യം പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.

ജിനയ്ക്ക് ഒരു മകളുണ്ട്. പക്ഷേ, ഏറെകാലമായി ജിന സ്റ്റുവർട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണു താമസം. നിരവധി പുരുഷന്മാരുമായി ഡേറ്റിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആത്മാർഥമായ സ്നേഹമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ഒരു രാജ്യാന്തരമാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. മകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം കൂടി കണക്കിലെടുത്തു മാത്രമേ ഇനിയൊരു ബന്ധത്തിലേക്കു പോകൂ എന്ന അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഡേറ്റിങ്ങ് നടത്തിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരാണെന്നും ജിന വെളിപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇനിയൊരാളെ പങ്കാളിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും പ്രായത്തിൽ കുറവുള്ളവരെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നും ജിന പറഞ്ഞു.

പങ്കാളിയെ തേടിക്കൊണ്ട് ജിന സ്റ്റുവർട്ട് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിനു താഴെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ആരാധകരുടെ കമന്റുകളും എത്തി. അനുകൂല പ്രതികരണങ്ങൾക്കു നന്ദിയുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ പ്രണയത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നും ജിന പറഞ്ഞു.

