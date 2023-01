വീട്ടുകാർ ഇഷ്ടഭക്ഷണം ഒരുക്കിയില്ല; കാമുകനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പെൺകുട്ടി

ബ്രേക്കപ്പുകൾക്കു പലകാരണങ്ങളുമുണ്ടാകാം. ഇവിടെ തികച്ചും വേറിട്ട ഒരു കാരണത്താൽ കാമുകനുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുവതി. കാമുകന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തനിക്ക് വളരെ ലഘുവായ ഭക്ഷണം നൽകിയതാണ് യുവതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ സിചുവാൻ പ്രവിശ്യയിലാണു സംഭവം.



രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി കാമുകന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തനിക്കു ലഭിച്ച ഭക്ഷണത്തെിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പെൺകുട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ താന്‍ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരേസമയം ഭയവും ആശങ്കയും തന്നെ അലട്ടിയതായും പെൺകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു പാത്രത്തിൽ ന്യൂഡിൽസും ഏതാനും ലഘുപദാർഥങ്ങളും മാത്രമാണ് തനിക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്നതെന്നും യുവതി പറയുന്നുണ്ട്.

‘എനിക്ക് ന്യൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അവനറിയാം. പക്ഷേ, ന്യൂഡിൽസാണ് എനിക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കിയത്.’ യുവതി പറയുന്നു. രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കാനാകില്ലെന്നു പെൺകുട്ടി തീരുമാനിച്ചു. പെൺകുട്ടി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ വിഡിയോ ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. പെൺകുട്ടിയുടെ തീരുമാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കമന്റുകളും എത്തി. ‘വിവാഹത്തിനു മുൻപു തന്നെ അവൾ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവള്‍ക്ക് അവർ നല്ല വിരുന്ന് ഒരുക്കാതിരുന്നത്?’– എന്നായിരുന്നു ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്.‘അവന്റേത് ഒരു ദരിദ്രകുടുംബമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ, ആരും അവളെ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തില്ല.’– എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്റ്. ചിലപ്പോൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് ആ പെൺകുട്ടിയോടു താത്പര്യമുണ്ടായിക്കാണില്ലെന്നും കമന്റുകൾ എത്തി.

English Summary: Chinese Woman Breaks Up With Boyfriend After Family Serves Simple Meals At First Meeting