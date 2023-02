സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ മരുമകനാകാൻ അർജുൻ; മകളുടെ വിവാഹത്തിനായി മന്ത്രി രാജസ്ഥാനിൽ എത്തി

മകള്‍ ഷാനെല്ലെ ഇറാനിയുടെ വിവാഹത്തിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി രാജസ്ഥാനിൽ എത്തി. ഖിംസാർ ഫോർട്ടിൽ വച്ചാണ് അർജുൻ ഭല്ലയുമായി ഷാനെല്ലെയുടെ വിവാഹം. ബന്ധുക്കളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

2021 ഡിസംബറിലാണ് മകളുടെ വിവാഹ വാർത്ത സ്മൃതി ഇറാനി തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ അറിയിച്ചത്. അഭിഭാഷകയാണ് സ്മൃതിയുടെ മകൾ ഷാനെല്ലെ. എംബിഎ ബിരുദധാരിയായ വരൻ അർജുൻ കുടുംബസമേതം കാനഡയിൽ സ്ഥിരതാമസമാണെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കാനഡയിലെ സെന്റ് റോബർട്ട് കാത്തലിക് സ്കൂളിലായിരുന്നു അർജുന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് എൽഎൽബി കരസ്ഥമാക്കി. ആപ്പിൾ അടക്കമുള്ള വലിയ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അർജുന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ അർജുന് കുടുംബത്തിലേക്കു സ്വാഗതം. അല്‍പം ക്രേസിയായ അമ്മായിയമ്മയെയും അമ്മായി അച്ഛനെയുമാണ് നിനക്കു ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുകയാണ്.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് സ്മൃതി ഇറാനി മകളുടെ വിവാഹ വാർത്ത പങ്കുവച്ചത്.

