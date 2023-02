വായിക്കാനെടുത്ത പുസ്തകം 56 വർഷത്തിനു ശേഷം ലൈബ്രറിക്ക് തിരികെ നൽകി 70കാരി

വായനശാലയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം എടുക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരാണ് പലരും. അത്തരത്തിൽ പുസ്തകമെടുത്താൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾക്കകം തന്നെ അത് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കും. എന്നാൽ 14–ാം വയസ്സിൽ വായനശാലയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു പുസ്തകം 56 വർഷത്തിനു ശേഷം തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രി.

1966ൽ തന്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ജർമൻ ഭാഷയിലെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ലെസ്‌ലി ഹാരിസൺ വായനശാലയിൽ നിന്നെടുത്തത്. 21 ദിവസത്തിനകം വായനശാലയ്ക്ക് തിരികെ നൽകേണ്ട പുസ്തകമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കില്ലിങ് നോർത്ത് ലൈബ്രറിക്ക് 56 വർഷത്തിനു ശേഷം ആ പുസ്തകം തിരികെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ലെസ്‌ലി. 2022 നവംബറിലാണ് പുസ്തകം തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ളവരുടെ പട്ടിക ലൈബ്രറി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് 56 വർഷം മുൻപ് ഒരു പുസ്തകം ലെസ്‌ലി വായിക്കാനായി കൊണ്ടുപോയ വിവരം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ എഴുപതു വയസ്സാണ് ലെസ്‌‌ലിയുടെ പ്രായം. വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തവരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്ന് ലൈബ്രറി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം ലൈബ്രറി അധികൃതര്‍ ലെ‌‌‌സ്‌ലിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നാശമാകാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പുസ്തകം കൈവശം വച്ചതിലുള്ള പുരസ്കാരവും ലെസ്‌ലിയയ്ക്കു നൽകി.

‘പുസ്തകം തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അപ്പോഴേക്കും എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അരികെ നിന്ന് ഞാൻ താമസം മാറിയിരുന്നു. വലിയ തുക പിഴയായി നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു കരുതി ഞാൻ പുസ്തകം തിരികെ നൽകിയില്ല. പക്ഷേ, പുസ്തകം എന്റെ കൈവശം സുരക്ഷിതമായിരുന്നു. പലതവണ നഷ്ടമായെങ്കിലും വീണ്ടും അത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. ലൈബ്രറിയുടെ പുതിയ നീക്കം അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ലൈബ്രറി അധികൃതരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. പുസ്തകത്തിന് ഇപ്പോഴും യാതൊരു കേടുപാടും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.’– ലെസ്‌ലി പറഞ്ഞു.

