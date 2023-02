‘വിമാനത്തിൽ അനിൽജി എന്റെ കൈ ഇറുകെ പിടിച്ചു’, താരത്തിനൊപ്പമുള്ള യാത്രാനുഭവം പങ്കുവച്ച് യുവതി

ബോളിവുഡ് താരം അനിൽ കപൂറിനെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ട് കൂടെ യാത്രചെയ്ത യുവതി പങ്കുവച്ച ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ശിഖ മിത്താൽ എന്ന യുവതിയാണ് തന്റെ അനുഭവം സോഷ്യല്‍ മീഡിയിയലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. വിമാനം ശക്തമായി ഇളകുമ്പോൾ ഭയം തോന്നിയ തന്റെ കൈകളിൽ അനിൽ കപൂർ ഇറുകെപിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചതായും യുവതി കുറിച്ചു. താരത്തിനൊപ്പമുള്ള സെൽഫി പങ്കുവച്ചാണ് ശിഖ ഇക്കാര്യം വിവരിച്ചത്.

‘വിമാനം ഉയർന്ന് പൊങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ തലയ്ക്കുമുകളിലുള്ള ലഗേജ് ബോക്സ് തുറന്ന് സാധനങ്ങൾ താഴെ വീഴാൻ തുടങ്ങി. വിമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ ഇളക്കങ്ങൾ എനിക്കു ഭയമായിരുന്നു. സീറ്റുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിവൈഡറിൽ ഞാൻ എന്റെ കൈ അമർത്തി. എന്റെ സഹയാത്രികൻ എന്റെ കൈപിടിച്ചു പറഞ്ഞു. ഭയപ്പെടണ്ട. എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര്? നമുക്ക് സംസാരിക്കാം.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് യുവതി അനിൽ കപൂറിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.

രണ്ടുമണിക്കൂർ നീണ്ട വിമാനയാത്രയിലൂടനീളം അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. വിമാനം ഇറങ്ങാൻ നേരം അനിൽ കപൂർ ഉത്കണ്ഠയെ കുറിച്ച് തന്നോട് സംസാരിച്ചതായും യുവതി പറഞ്ഞു. ഉത്കണ്ഠ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് പലരും നിങ്ങളോട് പറയും. പക്ഷേ, നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതും ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതും ഈ ഉത്കണ്ഠ കാരണമാണ്. ഡൽഹിയിൽ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ചായവാങ്ങിത്തരണമെന്നും അനിൽ കപൂർ പറഞ്ഞതായി യുവതി കുറിച്ചു.

