പ്രണയാഭ്യർഥനയ്ക്ക് മറുപടി പൊരിഞ്ഞ അടി; മുഖത്തേക്ക് ബാഗ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടി

ഫെബ്രുവരി 14നോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ച തന്നെ പ്രണയവാരമായി കാമുകി കാമുകൻമാർ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പ്രണയം തുറന്നു പറയാനും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറാനും ഈ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കും. ചുവന്ന റോസാപുവുമായി ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ക്ലാസ് മുറിയിൽ വച്ച് പ്രണയാഭ്യർഥന നടത്തുകയാണ് ആൺകുട്ടി. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

ചുവപ്പു ടീഷര്‍ട്ടിലാണ് ആൺകുട്ടി എത്തുന്നത്. പെൺകുട്ടിൽ ഡെസ്കിൽ ചാരിനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുവുമായി ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയെ സമീപിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പെൺകുട്ടി ഈ പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചു. പിന്നീട് അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളാണ് ക്ലാസ് മുറിയിലുണ്ടായത്. ആൺകുട്ടി നീട്ടിയ റോസാപൂവ് പെൺകുട്ടി തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയും ബാഗ് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു.

ഘർ കി കലേഷ് എന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലാണ് വിഡിയോ എത്തിയത്. ‘കലേഷിന്റെ അഭ്യർഥന നിരസിച്ചു.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ‘ഭയങ്കര പ്രണയാഭ്യർഥനായി’– എന്നാണ് വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്. ‘ഇത്രയും രൂക്ഷമായി എന്തിനാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്?’– എന്ന ചോദ്യവും പലരും ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ ഇതൊരു പ്രാങ്ക് വിഡിയോയാണെന്ന കമന്റുകളും എത്തി.

