വിമാനത്തിൽ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞു; എന്തുചെയ്യുമെന്നറിയാതെ അമ്മ; സഹായത്തിനെത്തി 3 മുത്തശ്ശിമാർ

വിമാനത്തിനുള്ളിലെ പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ വിഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിൽ മൂന്ന് മുത്തശ്ശിമാർ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഓമനിക്കുന്നതിന്റെ ഹൃദ്യമായ വിഡിയോയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഹൃദ്യമായ ഈ വിഡിയോ ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇതിനു പിന്നിലെ കഥ അറിയണം. മാജിക്കലി എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വൈറലായി.

ആദ്യമായി വിമാനത്തിൽ കയറിയതായിരുന്നു കുഞ്ഞ്. വിമാനം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അവളുടെ അമ്മ പകച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മൂന്നു മുത്തശ്ശിമാർ എത്തിയത്. മുത്തശ്ശിമാരിൽ ഒാരാൾ കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി കളിപ്പിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്. മുത്തശ്ശിമാരുടെ സഹായത്താൽ അൽപ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കരച്ചിൽ നിർത്തി.

‘ഈ നല്ല ആത്മാക്കൾക്കു നന്ദി. ദയ എന്നത് എപ്പോഴും മനോഹരമായ കാര്യമാണ്.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ എത്തിയത്. വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ ഹൃദ്യമായ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ‘ഞാൻ ഒരു അമ്മയല്ല. പക്ഷേ, ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാം. കുട്ടികൾ കരയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ആ സ്ത്രീകളുടെ കരുണയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.’– എന്നായിരുന്നു വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ വന്ന ഒരു കമന്റ്. എന്നാൽ ‘അപരിചിതരുടെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആ അമ്മ തയ്യാറായതു ശരിയായില്ല.’– എന്ന രീതിയിലും കമന്റുകൾ എത്തി.

English Summary: 3 elderly women help mother after her toddler starts screaming on flight.