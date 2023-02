അമൂല്യമായ കലാസൃഷ്ടികൾ വിമാനത്തിൽ മറന്നുവച്ച് യുവതി; ഒടുവിൽ സഹായിച്ചത് അപരിചിതൻ

അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു അപരിചിതൻ തന്നെ സഹായിച്ചതിനെ കുറിച്ചു പറയുകയാണ് കാലിഫോർണിയക്കാരിയായ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്. അലീസെ ഡയ്റ്റൽ എന്ന യുവതിയാണ് തന്റെ അനുഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടഎ പങ്കുവച്ചത്. വിമാനത്തിലെ ഓവർ ഹെഡ് ബിന്നിൽ വച്ചു മറന്നു പോയ തന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള കലാസൃഷ്ടികൾ തിരികെ ലഭിച്ചത് ഒരു അപരിചിതനിലൂടെയാണെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. ഐസ്‌ലാൻഡിൽ രണ്ടുമാസം താമസിച്ചാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചതെന്നും അവർ പറയുന്ന



നഷ്ടമായ തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി എയർലൈൻസിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടായില്ലെന്ന് യുവതി വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് തനിക്കു നഷ്ടമായ ആർട്ട്‌വര്‍ക്കുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു പോസ്റ്റും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ യുവതി പങ്കുവച്ചു. എയർലൈൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഐറിക് മിഷേൽ തന്റെ പോസ്റ്റു കണ്ട് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റിലൂടെയാണ് ഐറിക് സഹായിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചത്.

അദ്ഭുതമെന്നു പറയാം. അദ്ദേഹത്തിനു യുവതിയയുടെ ആർട്ട് വർക്കുകൾ വിമാനത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുകയും അത് യുവതിക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഷിപ്പിങ് ചാർജ് അയക്കാമെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതു നിരസിക്കുകയും യുവതിക്കു നിർബന്ധമാണെങ്കിലും ആ തുക എന്തെങ്കിലും ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വിനിയോഗിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചതായും യുവതി പറഞ്ഞു.

‘ഒരു സുന്ദരമായ ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റോറി. സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കു നന്ദിയുണ്ട്. എന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ച് അമൂല്യമായ ഈ സൃഷ്ടികൾ എനിക്കു തിരികെ ലഭിക്കാൻ സഹായിച്ചവരോട് ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.’– എന്ന് യുവതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. എയർലൈൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നല്ലമനസ്സിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നരീതിയിലുള്ള നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി.

English Summary: Woman Forgets Priceless Artwork On A Flight, Then A Stranger Came To Her Rescue