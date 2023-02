11 മക്കൾക്കു ജന്മം നൽകിയ സ്ത്രീയെ വന്ധ്യംകരണം ചെയ്തു; വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി ഭർത്താവ്

പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് വന്ധ്യംകരണം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ആദിവാസി യുവതിയെ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി. ഒഡിഷയിലെ ദിമീരിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. 38 കാരിയായ ജാനകി എന്ന യുവതിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു ദിവസം സമീപമുള്ള മരച്ചുവട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത്.

ഭുയൻ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജാനകി 17 വർഷം മുൻപാണ് റാബി ദഹൂരി എന്നയാളെ വിവാഹം ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ജാനകി 11 കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടരെത്തുടരെയുള്ള ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രദേശത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവർക്കു ബോധവൽക്കരണം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ചെവിക്കൊള്ളാൻ റാബി തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

ഒടുവിൽ ഒരു മാസം മുൻപാണ് ഏറ്റവും ഇളയ കുഞ്ഞിന് ജാനകി ജന്മം നൽകിയത്. അതിനുശേഷം ജാനകിയെ സന്ദർശിച്ച പ്രദേശത്തെ ആശാ വർക്കർ വന്ധ്യംകരണം നടത്താൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മുൻപ് ഭർത്താവിന്റെ തീരുമാനത്തെ ഭയന്നു വന്ധ്യംകരണം നടത്താൻ മടിച്ചിരുന്ന ജാനകി ഇത്തവണ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തയാറാവുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ടെൽകൊയിലെ ഒരു ക്യാംപിൽ വച്ച് ഫെബ്രുവരി 14നാണ് ജാനകി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായത്.

എന്നാൽ വന്ധ്യംകരണം നടത്തുന്നതിനെ എതിർത്ത ഭർത്താവ് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്താക്കുകയും കൊല്ലുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി ജാനകി പറയുന്നു. തുടർച്ചയായുള്ള പ്രസവങ്ങളെ തുടർന്ന് തന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച നിലയിലാണെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനിടയിലും വീട്ടുജോലികളും കൃഷിപ്പണികളും എല്ലാം ചെയ്യാനും യുവതി നിർബന്ധിതയായിരുന്നു. വന്ധ്യംകരണം നടത്തിയാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ജാനകിയുടെ പവിത്രത നഷ്ടമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തെ തുടർന്നാണ് റാബി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിസമ്മതിച്ചത്.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പുറമേ പലഗ്രാമവാസികളും ഈ കാഴ്ചപ്പാട് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും റാബി അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം വീട്ടിൽ കയറ്റാത്തതിനെ തുടർന്ന് മരച്ചുവട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ജാനകിയെയും കൈക്കുഞ്ഞടക്കം മൂന്നു മക്കളെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ മൂത്ത മകൾക്ക് 17 വയസ്സാണ് പ്രായം.

