5 രൂപ നാണയത്തിനു പകരം ഒരു യൂറോ നൽകി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ; രസകരമായ അനുഭവം പങ്കുവച്ച് യുവതി

ഓട്ടോറിക്ഷയിലും കയറുമ്പോൾ ചില്ലറയില്ലാതെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. സമീപത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ നിന്നോ മറ്റോ 500 രൂപയുടെ നോട്ട് ചില്ലറയാക്കി നൽകേണ്ട അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകും. അത്തരത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഒരുയുവതി. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കു പണം നൽകി തിരികെ 5 രൂപ നൽകുന്നതിനു പകരം അദ്ദേഹം ഒരു യൂറോയുടെ നാണയമാണ് നൽകിയതെന്നും യുവതി പറയുന്നു. തനിക്കു ലഭിച്ച നാണയത്തിന്റെ ചിത്രവും അവർ പങ്കുവച്ചു.



അനുഷ്ക എന്ന യുവതിയാണ് തന്റെ അനുഭവം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ‘റിക്ഷ അമ്മാവനിൽ നിന്ന് 5 രൂപയുടെ നാണയത്തിനു പകരം എനിക്കു ലഭിച്ചത് ഒരു യൂറോയാണ്.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അനുഷ്ക നാണയത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.

രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പങ്കുവച്ച ചിത്രം നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ വൈറലാകുകയും ചിത്രത്തിനു താഴെ നിരവധി കമന്റുകൾ എത്തുകയും ചെയ്തു. ‘ഗംഭീരം, നിങ്ങൾ നൽകിയ തുക തന്നെ നിങ്ങൾക്കു തിരികെ ലഭിച്ചു.’– എന്നാണ് അനുഷ്കയുടെ ട്വീറ്റിനു താഴെ ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്. ‘സമാനമായ സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാക്കറ്റ് ബീഡിക്ക് 100 ഡോളറിന്റെ നോട്ട് നൽകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.’– എന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റിനു താഴെ വന്ന മറ്റൊരു കമന്റ്. രണ്ടുദിവസം മുൻപ് രണ്ടുരൂപയുടെ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ നാണയമാണ് ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടർ എനിക്കു നൽകിയത്, ഇന്ത്യയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ ഒരു യൂറോ കളഞ്ഞുപോയി. അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്. എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കമന്റുകൾ.

